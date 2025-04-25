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    «Утрехт» быстро добьется своего

    Валвейк — Утрехт. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Эредивизия, 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Валвейк» — «Утрехт»
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    Себастьен Халлер
    25 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Валвейк» и «Утрехт». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Валвейк» — «Утрехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 25 Апреля 2025 года

    Валвейк

  • Валвейк
    •  Валвейк 19:45 Утрехт

    Утрехт

  • Утрехт
    •

    «Валвейк»

    Турнирное положение: «Валвейк» бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Валвейк» на 5 очков отстает от зоны стыков. А вот в свои ворота команда пропустила 58 мячей в 29 матчах.

    Валвейк — Утрехт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Валвейк» уступил «Неймегену» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Хераклесом» (0:0). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «АЗ Алкмаару» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Валвейк» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Валвейк» нынче выглядят весьма бледно. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Матчи с «Утрехтом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Валвейк» уступил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Валвейк» намерен зацепиться за стыковые матчи.

    «Утрехт»

    Турнирное положение: «Утрехт» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Утрехт» на лишь по дополнительным показателям отстает от 3 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Утрехт» учинил разгром лидеру «Аяксу» (4:0).

    До того команда сумела обыграть «Гронинген» (3:1). А вот поединок с «Гоу Эхед Иглс» завершился вничью (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Утрехт» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Рафик эль Аргуиуи, Зидан Икбал — травмированы.

    Состояние команды: «Утрехт» нынче смотрится вполне выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

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    При этом «Утрехт» относительно преуспевает в плане реализации. «Утрехт» настреляли 57 мячей в 30 матчах Эредивизии.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и опытный Себастьен Халлер отлично вписался в атакующий ансамбль.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Утрехт» будет стараться запрыгнуть на третью строчку таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Утрехт» победил в 2 своих последних матчах

    • «Утрехт» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч

    • «Валвейк» не побеждает уже 2 с половиной месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: Номинальные гости в разы мощнее соперника, так что наверняка будут сразу активны в атаке.

    «Валвейк» имеет проблемы в плане надежности тылов, да и «Утрехт» нынче выглядит весьма привлекательно.

    Ставка: Победа «Утрехта» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Валвейк — Утрехт?

    Матч Валвейк — Утрехт состоится 25 апреля 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Валвейк — Утрехт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Валвейк — Утрехт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Валвейк — Утрехт?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Валвейк — Утрехт?

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

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    Валвейк — Утрехт: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 25.04.202519:45. «Утрехт» быстро добьется своего
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