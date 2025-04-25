Валвейк — Утрехт. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Эредивизия, 25 апреля 2025 года

25 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Валвейк» и «Утрехт». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Валвейк» — «Утрехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Валвейк»

Турнирное положение: «Валвейк» бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Валвейк» на 5 очков отстает от зоны стыков. А вот в свои ворота команда пропустила 58 мячей в 29 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Валвейк» уступил «Неймегену» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Хераклесом» (0:0). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «АЗ Алкмаару» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Валвейк» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Валвейк» нынче выглядят весьма бледно. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Матчи с «Утрехтом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Валвейк» уступил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Валвейк» намерен зацепиться за стыковые матчи.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Утрехт» на лишь по дополнительным показателям отстает от 3 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Утрехт» учинил разгром лидеру «Аяксу» (4:0).

До того команда сумела обыграть «Гронинген» (3:1). А вот поединок с «Гоу Эхед Иглс» завершился вничью (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Утрехт» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Рафик эль Аргуиуи, Зидан Икбал — травмированы.

Состояние команды: «Утрехт» нынче смотрится вполне выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Утрехт» относительно преуспевает в плане реализации. «Утрехт» настреляли 57 мячей в 30 матчах Эредивизии.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и опытный Себастьен Халлер отлично вписался в атакующий ансамбль.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Утрехт» будет стараться запрыгнуть на третью строчку таблицы.

Статистика для ставок

«Утрехт» победил в 2 своих последних матчах

«Утрехт» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч

«Валвейк» не побеждает уже 2 с половиной месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: Номинальные гости в разы мощнее соперника, так что наверняка будут сразу активны в атаке.

«Валвейк» имеет проблемы в плане надежности тылов, да и «Утрехт» нынче выглядит весьма привлекательно.

Ставка: Победа «Утрехта» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25