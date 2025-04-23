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    Одолеет ли «Сельта» «Вильярреал»?

    Сельта — Вильярреал: прогноз на Ла Лигу 23 апреля, ставка за 2.00

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Вильярреал»
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    Яго Аспас
    23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Апреля 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 20:00 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» после 32-х поединков испанского первенства набрала 43 балла и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на восьмой позиции в верхней половине таблицы и на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-7).

    Сельта — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, галисийцы на чужом поле потерпели драматичное поражение от лидера «Барселоны» со счетом 3:4.

    Перед этим в 31-м туре испанского первенства коллектив в домашних стенах также остался без очков, когда потерпел поражение от «Эспаньола» с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Старфельт и Абделлауи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Испании, «Сельта» проиграла после восьми поединков кряду без поражений.

    Это говорит о плохой в данный момент форме хозяев, которая сулит им не лучшие шансы на успех, однако если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они все же могут победить.

    Яго Аспас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после 31-го поединка испанского первенства набрал 52 пункта и находится в зоне еврокубков (топ-7).

    Команда пребывает на пятой строчке в зоне Лиги чемпионов (топ-5) с отрывом в один балл от шестой позиции, которая уже не выводит в главный континентальный турнир.

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  • 19/04/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства «Желтая Субмарина» на своем поле сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).

    Перед этим в 31-м туре национального чемпионата левантийский коллектив набрал максимум очков, когда на чужом поле обыграл «Бетис» с результатом 2:1.

    Не сыграют: травмированы — Жерар Морено, Бучанан, Рауль Альбиоль, Алекс Баэна и Ахомаш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей как минимум на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму соперника.

    Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 13-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Сельты» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних выездных матчей «Вильярреал» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Вильярреала» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних выездных матчей.

    Ставка: «Вильярреал» победит за 2.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сельта — Вильярреал?

    Матч Сельта — Вильярреал состоится 23 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Сельта — Вильярреал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сельта — Вильярреал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сельта — Вильярреал?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сельта — Вильярреал?

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Вильярреала» — в 2.80.

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