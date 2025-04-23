Сельта — Вильярреал: прогноз на Ла Лигу 23 апреля, ставка за 2.00

Сельта
Вильярреал
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» после 32-х поединков испанского первенства набрала 43 балла и борется за попадание в еврокубки.
Команда находится на восьмой позиции в верхней половине таблицы и на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-7).
Сельта — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, галисийцы на чужом поле потерпели драматичное поражение от лидера «Барселоны» со счетом 3:4.
Перед этим в 31-м туре испанского первенства коллектив в домашних стенах также остался без очков, когда потерпел поражение от «Эспаньола» с результатом 0:2.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Старфельт и Абделлауи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Испании, «Сельта» проиграла после восьми поединков кряду без поражений.
Это говорит о плохой в данный момент форме хозяев, которая сулит им не лучшие шансы на успех, однако если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они все же могут победить.
Яго Аспас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» после 31-го поединка испанского первенства набрал 52 пункта и находится в зоне еврокубков (топ-7).
Команда пребывает на пятой строчке в зоне Лиги чемпионов (топ-5) с отрывом в один балл от шестой позиции, которая уже не выводит в главный континентальный турнир.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства «Желтая Субмарина» на своем поле сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).
Перед этим в 31-м туре национального чемпионата левантийский коллектив набрал максимум очков, когда на чужом поле обыграл «Бетис» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Жерар Морено, Бучанан, Рауль Альбиоль, Алекс Баэна и Ахомаш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вильярреал» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Это свидетельствует о неплохих шансах гостей как минимум на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму соперника.
Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Сельты» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних выездных матчей «Вильярреал» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Вильярреала» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.05.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних выездных матчей.
Ставка: «Вильярреал» победит за 2.80