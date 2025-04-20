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    Родина — Уфа. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Уфа»
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    «Уфа»
    20 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Уфа». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Апреля 2025 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 19:30 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи еще имитируют борьбу за стыки. На данный момент они занимают 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Родина» на 10 очков отстает от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 28 матчах первенства.

    Родина — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Москвичи расправились с «Соколом» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Сочи» (3:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Ротор».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Родина» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи нынче находятся в шикарных кондициях. Команда не проигрывала в 6 своих последних матчах.

    Матчи с «Уфой» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти очных поединков «Родина» выиграла дважды при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Москвичи намерены продлить свой победный сериал.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы всеми силами сражаются за выживание в первом дивизионе. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Уфа» на 3 очка оторвалась от зоны вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 28 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Уфимцы нанесли поражение «Алании» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Тюменью» (1:1). А вот поединок с КАМАЗом завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уфимцы в среднем забивают реже гола за матч. На их счету всего лишь 26 результативных выстрелов.

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    При этом «Уфа» наконец-то выбралась из зоны вылета. Да и оборона команды Омари Тетрадзе не блещет монолитностью.

    Битва за выживание нынче в самом разгаре. Уфимцам срочно нужно брать очки, так что придется непременно рисковать.

    Безусловно, номинальные гости не собираются действовать лишь от обороны. Уфимцы не боятся соперника, да и последняя виктория явно окрылила игроков.

    Статистика для ставок

    • Москвичи победили в 3 своих последних поединках

    • Уфимцы в среднем забивают реже одного мяча за матч

    • «Родина» в среднем забивает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 6.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.43 и 1.44.

    Прогноз: Москвичи намерены продлить свой победный сериал, так что наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

    Уфимцы весьма ершисты, и явно намерены поправить свою неудачную статистику в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Родина» уверенно переиграет уфимцев.

    Ставка: Фора «Родины» -1.5 за 2.69

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Родина — Уфа?

    Матч Родина — Уфа состоится 20 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Родина — Уфа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Родина — Уфа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Родина — Уфа?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Родина — Уфа?

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 6.97.

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    Родина — Уфа: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 20.04.202519:30. Голевого обмена не избежать?!
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