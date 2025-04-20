В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд на своем поле примет «Боруссию» Менхенгладбах. Встреча пройдет 20 апреля и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Д — «Боруссия» М, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд по итогам 29-ти туров чемпионата Германии набрала 44 очка и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-6), а также в два пункта — от нынешнего соперника и в пять баллов — от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была ответной в четвертьфинале Лиги чемпионов, клуб дома обыграл «Барселону» (3:1), но вылетел из турнира по сумме двух поединков.

Перед этим в поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги рурский коллектив набрал лишь один балл, довольствовавшись ничьей в чужих стенах с «Баварией» (2:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Чуквуэмека, Джан, Кэмпбелл, Забитцер и Шлоттербек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, дортмундская «Боруссия» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, а также наметившийся спад в игре соперника.

Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 29-ти туров чемпионата Германии набрала 44 балла и также борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Фрайбурга» (1:2).

Перед этим коллектив набрал только один балл, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:1 разошелся миром с «Санкт-Паули».

Не сыграют: травмированы — Зандер, Омлин, Свидер, Нгуму и Николас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, гладбахская «Боруссия» ни разу не выиграла при одной ничьей и одном поражении.

Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, и даже один балл им будет трудно добыть, особенно если учесть фактор чужого поля, а также лучшую форму соперника в последних матчах.

Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Боруссии» Д забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Боруссии» М забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Боруссия» М не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.40. Ничья — в 5.40, победа «Боруссии» Менхенгладбах — в 6.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.15.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Оба данных сценария были реализованы и в трех из шести последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Боруссии» Дортмунд.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.30