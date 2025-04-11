11 апреля в 5-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Панджшер». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Панджшер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вахш»

Турнирное положение: «Вахш» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Вахш» в 4 стартовых матчах разжился 8 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Вахш» не сумел переиграть «Хосилот» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Регар-ТадАЗом» (1:1). Зато поединок с «Худжандом» завершился трудовой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вахш» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Вахш» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

Матчи с «Панджшером» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Вахш» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за лидерство, и терять очки точно не намерена.

«Панджшер»

Турнирное положение: «Панджшер» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Панджшер» в 4 матчах чемпионата набрал 1 зачетный пункт. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она была бита «Истиклолом» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Баркчи» (0:0). А вот чуть ранее она разгромно уступила «ЦСКА-Памиру» (0:3).

При этом «Панджшер» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Панджшер» не преуспевает в плане реализации. Команда еще ни разу не забила в новом чемпионате.

При этом «Панджшер» в пяти последних очных поединках уступил «Вахшу». Да и не забивает команда уже 4 матча кряду.

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако выбраться со дна таблицы она уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Панджшер» постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Панджшер» еще не забивал в текущем чемпионате

«Панджшер» уступил «Вахшу» в 5 последних очных поединках

«Вахш» не проигрывает уже полгода

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 5.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.87.

Прогноз: «Вахш» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости крайне слабо атакуют, плюс традиционно неудачно противостоят «Вахшу».

Ставка: Победа «Вахша» в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75