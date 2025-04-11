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    «Вахш» начинает и выигрывает

    Вахш — Панджшер. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вахш» — «Панджшер»
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    11 апреля в 5-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Панджшер». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Панджшер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Вахш»

    Турнирное положение: «Вахш» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вахш» в 4 стартовых матчах разжился 8 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Вахш» не сумел переиграть «Хосилот» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Регар-ТадАЗом» (1:1). Зато поединок с «Худжандом» завершился трудовой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вахш» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Вахш» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

    Матчи с «Панджшером» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Вахш» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за лидерство, и терять очки точно не намерена.

    «Панджшер»

    Турнирное положение: «Панджшер» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Панджшер» в 4 матчах чемпионата набрал 1 зачетный пункт. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она была бита «Истиклолом» (0:3).

    До того команда подписала мировую с «Баркчи» (0:0). А вот чуть ранее она разгромно уступила «ЦСКА-Памиру» (0:3).

    При этом «Панджшер» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Панджшер» не преуспевает в плане реализации. Команда еще ни разу не забила в новом чемпионате.

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    При этом «Панджшер» в пяти последних очных поединках уступил «Вахшу». Да и не забивает команда уже 4 матча кряду.

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако выбраться со дна таблицы она уж точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Панджшер» постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Панджшер» еще не забивал в текущем чемпионате

    • «Панджшер» уступил «Вахшу» в 5 последних очных поединках

    • «Вахш» не проигрывает уже полгода

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 5.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.87 и 1.87.

    Прогноз: «Вахш» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости крайне слабо атакуют, плюс традиционно неудачно противостоят «Вахшу».

    Ставка: Победа «Вахша» в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    Вахш — Панджшер: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 11.04.202515:00. «Вахш» начинает и выигрывает
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