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    «Абдыш-Ата» учинит разгром «Алдиеру»

    Абдыш-Ата — Алдиер. Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Алдиер»
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    «Абдыш-Ата»
    11 апреля в 5-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Алдиер». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 11 Апреля 2025 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 17:30 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
    •

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» новый сезон начала не лучшим образом. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» в 4 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» сумела переиграть «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1).

    До того команда минимально уступила «Дордою». А вот поединок с «Мурас Юнайтед» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Абдыш-Ата» мотивирован побороться за чемпионство. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

    Матчи с «Алдиером» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Абдыш-Ата» победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за самые высокие места, и терять очки на ровном месте точно не намерена.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алдиер» в 4 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она расписала мировую с «Алгой» (2:2).

    До того команда была бита «Алаем» (0:1). А вот чуть ранее она разгромно уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:4).

    При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алдиер» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась всего 3 мячами в 4 матчах.

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    При этом «Алдиер» во всех шести очных поединках уступил «Абдыш-Ате». Причем в трех последних команда не сумела поразить ворота соперника.

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако подняться в середину таблицы она уж точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алдиер» постарается сдержать атаки одного из фаворитов чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Алдиер» не побеждает 3 матча кряду

    • «Алдиер» уступил «Абдыш-Ате» во всех 6 очных поединках

    • «Абдыш-Ата» в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.39 и 2.59.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости нынче выглядят не столь выгодно, плюс традиционно неудачно противостоят «Абдыш-Ате».

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.05

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    Абдыш-Ата — Алдиер: прогноз и ставка за 3.14, статистика, коэффициенты матча 11.04.202517:30. «Абдыш-Ата» учинит разгром «Алдиеру»
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