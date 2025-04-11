Абдыш-Ата
Алдиер
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» новый сезон начала не лучшим образом. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» в 4 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» сумела переиграть «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1).
До того команда минимально уступила «Дордою». А вот поединок с «Мурас Юнайтед» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» мотивирован побороться за чемпионство. Да и состав по именам у команды весьма качественный.
Матчи с «Алдиером» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Абдыш-Ата» победила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за самые высокие места, и терять очки на ровном месте точно не намерена.
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Алдиер» в 4 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она расписала мировую с «Алгой» (2:2).
До того команда была бита «Алаем» (0:1). А вот чуть ранее она разгромно уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:4).
При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алдиер» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась всего 3 мячами в 4 матчах.
При этом «Алдиер» во всех шести очных поединках уступил «Абдыш-Ате». Причем в трех последних команда не сумела поразить ворота соперника.
Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако подняться в середину таблицы она уж точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алдиер» постарается сдержать атаки одного из фаворитов чемпионата.
Статистика для ставок
- «Алдиер» не побеждает 3 матча кряду
- «Алдиер» уступил «Абдыш-Ате» во всех 6 очных поединках
- «Абдыш-Ата» в среднем забивает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.79.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.39 и 2.59.
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Прогноз: «Абдыш-Ата» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.
Номинальные гости нынче выглядят не столь выгодно, плюс традиционно неудачно противостоят «Абдыш-Ате».
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.05