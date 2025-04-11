11 апреля в 5-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Алдиер». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» новый сезон начала не лучшим образом. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» в 4 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» сумела переиграть «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1).

До того команда минимально уступила «Дордою». А вот поединок с «Мурас Юнайтед» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Абдыш-Ата» мотивирован побороться за чемпионство. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

Матчи с «Алдиером» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Абдыш-Ата» победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за самые высокие места, и терять очки на ровном месте точно не намерена.

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Алдиер» в 4 матчах чемпионата набрал лишь 2 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она расписала мировую с «Алгой» (2:2).

До того команда была бита «Алаем» (0:1). А вот чуть ранее она разгромно уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:4).

При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алдиер» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась всего 3 мячами в 4 матчах.

При этом «Алдиер» во всех шести очных поединках уступил «Абдыш-Ате». Причем в трех последних команда не сумела поразить ворота соперника.

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако подняться в середину таблицы она уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алдиер» постарается сдержать атаки одного из фаворитов чемпионата.

Статистика для ставок

«Алдиер» не побеждает 3 матча кряду

«Алдиер» уступил «Абдыш-Ате» во всех 6 очных поединках

«Абдыш-Ата» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.39 и 2.59.

Прогноз: «Абдыш-Ата» на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости нынче выглядят не столь выгодно, плюс традиционно неудачно противостоят «Абдыш-Ате».

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05