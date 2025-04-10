Испанский «Бетис» сыграет против польской «Ягеллонии» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 апреля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Ягеллония», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Бетис» одолел бельгийский «Гент», выиграв с крупным счетом на выезде (3:0) и проиграв с минимальным результатом дома (0:1). В 1/8 финала испанцы выбили из розыгрыша еврокубка португальскую «Виторию» (2:2 — дома, 4:0 — победа в гостях).

Последние матчи: После игр в Лиге конференций испанский клуб провел три матча в Ла Лиге: победа над командами «Севилья» (2:1) и «Леганес» (3:2), а также ничья с «Барселоной» (1:1).

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Не сыграют: команда испанской Ла Лиги не сможет рассчитывать на Марка Рока Хунке, который травмировал ногу, выбыл из строя также Эз Абде.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал четыре победы: три в чемпионате Испании и одну в Лиге конференций.

«Ягеллония»

Путь в плей-офф: Польский клуб в стыковом раунде еврокубка одержал победу над командой «Бачка-Топола» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях). Затем «Ягеллония» в двухматчевой дуэли переиграла бельгийский «Серкль Брюгге» (3:0 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).

Последние матчи: В последней игре чемпионата Польши «Ягеллония» обменялась голами с командой «Пяст Гливице» (1:1).

Не сыграют: Защитник клуба Михал Сачек выбыл из строя из-за травмы ноги. С травмой колена в лазарете оказался Адриан Диегес.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ягеллония» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и две проиграла.

Статистика для ставок

«Бетис» в 8 матчах одержал 6 побед и сыграла 2 раза вничью

«Ягеллония» одержала две победы в пяти матчах

«Бетис» и «Ягеллония» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.60, а победа «Ягеллонии» — в 11.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Бетис» классом выше соперника, за испанским клубом наблюдается беспроигрышная серия из 8 матчей. Есть большая уверенность, что команда Ла Лиги не проиграет полякам, не исключаем победы от «Бетиса».

Ставка: Фора «Бетиса» (-1.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забивают 2-3 мяча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.17.