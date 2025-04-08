8 апреля в 41-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон» и «Кардифф Сити». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Кардифф Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: «Престон» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на 14-м месте и еще не обезопасил себя от понижения в классе.

Команда на семь очков опережает зону вылета в Лигу 1 (22-24-я строчки), а также на 12 баллов отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ (топ-6).

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Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на своем поле разошелся мировой со «Сток Сити» (1:1).

Ранее «Неуязвимые» в 39-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах остались без очков, потерпев поражение от «Дерби Каунти» с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Поттс, Макканн, Вудман и Уотмо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Престон» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть даже на своем поле, особенно если учесть беспроигрышную серию, которая сейчас есть у соперника.

Эмиль Якобсен — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 10-ю голами.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: «Кардифф Сити» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа занимает 22-е место и борется за выживание в дивизионе.

Команда находится в зоне вылета (22-24-я строчки) и по дополнительным показателям отстает от безопасной 21-й позиции, а также на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Лутон Таун».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (0:0).

Перед этим в 39-м туре национального первенства «Ласточки» также набрали лишь один балл, когда в домашних стенах разошлись мировой с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Эль Гази, Ын, Роллс, Кпакио, Рэмси и Олнвик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Кардифф Сити» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшее состояние соперника.

Каллум Робинсон — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в двух из трех последних матчей «Престон» проиграл

в четырех из шести последних матчей «Кардифф Сити» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Кардифф Сити» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Кардиффа» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: Обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Кардифф Сити».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35