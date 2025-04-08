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    Выберется ли «Кардифф» из зоны вылета?

    Престон — Кардифф Сити: прогноз ставки на Чемпионшип 8 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Кардифф Сити»
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    Каллум Робинсон
    8 апреля в 41-м туре второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Престон» и «Кардифф Сити». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Кардифф Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Апреля 2025 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 21:45 Кардифф Сити

    Кардифф Сити

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Престон»

    Турнирное положение: «Престон» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа находится на 14-м месте и еще не обезопасил себя от понижения в классе.

    Команда на семь очков опережает зону вылета в Лигу 1 (22-24-я строчки), а также на 12 баллов отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ (топ-6).

    Престон Норт Энд — Кардифф Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на своем поле разошелся мировой со «Сток Сити» (1:1).

    Ранее «Неуязвимые» в 39-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах остались без очков, потерпев поражение от «Дерби Каунти» с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Поттс, Макканн, Вудман и Уотмо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Престон» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть даже на своем поле, особенно если учесть беспроигрышную серию, которая сейчас есть у соперника.

    Эмиль Якобсен — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 10-ю голами.

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: «Кардифф Сити» по итогам 40-ка туров английского Чемпионшипа занимает 22-е место и борется за выживание в дивизионе.

    Команда находится в зоне вылета (22-24-я строчки) и по дополнительным показателям отстает от безопасной 21-й позиции, а также на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Лутон Таун».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 40-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле сыграл вничью с «Куинз Парк Рейнджерс» (0:0).

    Перед этим в 39-м туре национального первенства «Ласточки» также набрали лишь один балл, когда в домашних стенах разошлись мировой с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Эль Гази, Ын, Роллс, Кпакио, Рэмси и Олнвик, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Кардифф Сити» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшее состояние соперника.

    Каллум Робинсон — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в двух из трех последних матчей «Престон» проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Кардифф Сити» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Кардифф Сити» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Кардиффа» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Кардифф Сити».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    Престон — Кардифф Сити: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 08.04.202521:45. Выберется ли «Кардифф» из зоны вылета?
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