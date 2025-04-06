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    «Быки» сразу затопчут веронцев

    Торино — Верона. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия A, 6 апреля 2025 года

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    Иван Илич
    6 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Верона». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Апреля 2025 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 16:00 Верона

    Верона

  • Верона
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    «Торино»

    Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Торино» на 13 очков отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 30 матчах.

    Торино — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне удачно. «Быки» не уступили «Лацио» (1:1).

    До того команда минимально переиграла «Эмполи». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Пармой» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Торино» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Торино» чередует успешные поединки с блеклыми. Притом, что в 5 своих последних матчах команда не проигрывала.

    Матчи с «Вероной» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Торино» победил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Че Адамс настрелял 8 мячей в текущем чемпионате.

    «Верона»

    Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Верона» на 7 очков опережает опасную зону. При этом забила команда всего 29 мячей в 30 поединках Серии A.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. Веронцы подписали мировую с «Пармой» (0:0).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Удинезе». А вот поединок с «Болоньей» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Томаш Суслов, Каспер Тенгстедт — травмированы.

    Состояние команды: Веронцы нынче находятся в неплохих кондициях. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

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    Парадокс, но «Верона» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 58 мячей в 30 поединках итальянского чемпионата.

    «Быков» команда не может обыграть уже долгих 7 лет. Да и в кадровом плане у веронцев немало заметных пробоин.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Веронцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Верона» не пропускает 2 матча кряду

    • «Торино» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • Веронцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: «Быки» выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Туринцы проводят довольно продуктивный цикл, да и соперник пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Победа «Торино» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    Торино — Верона: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 06.04.202516:00. «Быки» сразу затопчут веронцев
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