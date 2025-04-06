В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА примет «Динамо». Поединок пройдет 6 апреля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы замыкают 5-ку лидеров в таблице РПЛ, набрав 41 очко за 22 тура. ЦСКА отстает от топ-5 в чемпионате России на 3 балла.

Интересно, что на своем поле команда играет чуже, чем в гостях. ЦСКА набрал 17 очков из 33-х возможных при родных трибунах, занимая по этому показателю 7-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ армейцы уверенно обыгрывали махачкалинское «Динамо» (2:0), забив по голу в каждом тайме. До этого ЦСКА одолел «Акрон» (2:1).

В 5-и встречах после зимней паузы во всех турнирах армейцы выиграли 4 раза и однажды сыграли вничью с «Зенитом» (0:0). За этот отрезок ЦСКА также обыграл «Динамо» М (2:1) в Кубке России и «Химки» (1:0) в РПЛ.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

У ЦСКА пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: После зимней паузы ЦСКА набрал отличную форму, побеждая практически в каждом матче. Армейцы вполне могут побороться за топ-3 в РПЛ.

У ЦСКА отличная оборона, по пропущенным голам армейцы занимают 3-е место в лиге (15 пропущенных). При этом, команда забила 33 гола — неплохой показатель.

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» располагаются на 4-й позиции в таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 22 тура. «Динамо» отстает от «Спартака» (3-е место) на 2 балла.

Стоит отметить, что команда — самая результативная в нынешнем сезоне РПЛ. «Динамо» забило 48 мячей за 22 встречи при 24-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «бело-голубые» разгромили «Оренбург» со счетом 5:1, забивая голы в каждом тайме. До этого «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2).

В 4-х матчах РПЛ после зимней паузы «бело-голубые» однажды проиграли, также 1 раз сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и дважды победили. За этот отрезок «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» (4:0).

Не сыграют: Роберто Фернандес (перебор желтых карточек) и Константин Тюкавин (травма).

Состояние команды: «Динамо» потеряло несколько очков за последние матчи и выбыло из чемпионской гонки в РПЛ. «Бело-голубые» уже отстают от 1-й позиции на 7 пунктов.

В последних очных встречах против ЦСКА «Динамо» было непросто. В прошедших 2-х матчах «бело-голубые» непременно проигрывали. Получится ли «бело-голубым» набрать очки в предстоящем поединке? Большой вопрос...

Прогноз Дмитрия Пятибратова

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru , рассказал о проблемах ЦСКА перед встречей с московским «Динамо».

ЦСКА не хватает ударного форварда. И это скажется уже сейчас, когда начинаются игры с равными соперниками. Мусаев — хороший игрок, но не прима. В той игре, которую сейчас проповедует ЦСКА, нужны завершители. Но у них такого атакующего потенциала, как у «Зенита», или «Спартака». Поэтому они ничего не выиграют. Дмитрий Пятибратов

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Статистика для ставок

ЦСКА выиграл 4 последних матча во всех турнирах

В последних 3-х встречах во всех турнирах «Динамо» проиграло 2 раза

ЦСКА непременно обыгрывало «Динамо» в последних 2-х очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.20, победа «Динамо» — 3.20, ничья — за 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. Накал этого дерби будет на высоком уровне.

Ставка: Ничья за 3.45.

Прогноз: Обе команды забьют хотя-бы по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.70.