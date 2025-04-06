ЦСКА
Динамо
ЦСКА
Турнирное положение: Армейцы замыкают 5-ку лидеров в таблице РПЛ, набрав 41 очко за 22 тура. ЦСКА отстает от топ-5 в чемпионате России на 3 балла.
Интересно, что на своем поле команда играет чуже, чем в гостях. ЦСКА набрал 17 очков из 33-х возможных при родных трибунах, занимая по этому показателю 7-е место в лиге.
ЦСКА — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ армейцы уверенно обыгрывали махачкалинское «Динамо» (2:0), забив по голу в каждом тайме. До этого ЦСКА одолел «Акрон» (2:1).
В 5-и встречах после зимней паузы во всех турнирах армейцы выиграли 4 раза и однажды сыграли вничью с «Зенитом» (0:0). За этот отрезок ЦСКА также обыграл «Динамо» М (2:1) в Кубке России и «Химки» (1:0) в РПЛ.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
У ЦСКА пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: После зимней паузы ЦСКА набрал отличную форму, побеждая практически в каждом матче. Армейцы вполне могут побороться за топ-3 в РПЛ.
У ЦСКА отличная оборона, по пропущенным голам армейцы занимают 3-е место в лиге (15 пропущенных). При этом, команда забила 33 гола — неплохой показатель.
«Динамо»
Турнирное положение: «Бело-голубые» располагаются на 4-й позиции в таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 22 тура. «Динамо» отстает от «Спартака» (3-е место) на 2 балла.
Стоит отметить, что команда — самая результативная в нынешнем сезоне РПЛ. «Динамо» забило 48 мячей за 22 встречи при 24-х пропущенных.
Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «бело-голубые» разгромили «Оренбург» со счетом 5:1, забивая голы в каждом тайме. До этого «Динамо» уступило «Локомотиву» (1:2).
В 4-х матчах РПЛ после зимней паузы «бело-голубые» однажды проиграли, также 1 раз сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и дважды победили. За этот отрезок «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» (4:0).
Не сыграют: Роберто Фернандес (перебор желтых карточек) и Константин Тюкавин (травма).
Состояние команды: «Динамо» потеряло несколько очков за последние матчи и выбыло из чемпионской гонки в РПЛ. «Бело-голубые» уже отстают от 1-й позиции на 7 пунктов.
В последних очных встречах против ЦСКА «Динамо» было непросто. В прошедших 2-х матчах «бело-голубые» непременно проигрывали. Получится ли «бело-голубым» набрать очки в предстоящем поединке? Большой вопрос...
Прогноз Дмитрия Пятибратова
Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов,
Полный материал с прогнозами экспертов на самые интересные матчи 23-го тура РПЛ можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- ЦСКА выиграл 4 последних матча во всех турнирах
- В последних 3-х встречах во всех турнирах «Динамо» проиграло 2 раза
- ЦСКА непременно обыгрывало «Динамо» в последних 2-х очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.20, победа «Динамо» — 3.20, ничья — за 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. Накал этого дерби будет на высоком уровне.
Ставка: Ничья за 3.45.
Прогноз: Обе команды забьют хотя-бы по одному голу.
Ставка: Обе забьют за 1.70.