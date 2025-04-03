3 апреля в 5-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Копетдаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Копетдаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» новый сезон начал относительно неплохо. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Алтын Асыр» в 3 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 1 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. С минимальным счетом был обыгран «Ахал».

До того команда минимально уступила «Небитчи». А вот поединок с «Ашхабадом» завершился трудной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алтын Асыр» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит предпочтительно.

Матчи с «Копетдагом» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Алтын Асыр» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только забивает команда нынче с огромнейшей натугой.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» выдал бледный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Копетдаг» в 3 матчах чемпионата набрал всего 1 пункт. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде относительно удался. Дома она подписала мировую с «Ашхабадом» (0:0).

До того команда была разгромлена «Ахалом» (0:4). А вот чуть ранее случилось болезненное поражение от «Мерва» (0:3).

При этом «Копетдаг» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда не отличилась ни разу при 19 пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Копетдаг» пока не забил ни разу в чемпионате. Да и вообще, безголевой сериал растянулся уже на 6 поединков.

При этом «Копетдаг» уже полтора года не может забить в ворота «Алтын Асыра». В двух последних очных поединках она разгромно уступила сопернику.

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Да и оттолкнуться от дна таблицы она точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Копетдаг» постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Копетдаг» не забивает 6 матчей кряду

«Копетдаг» до последней ничьей уступил 5 раз подряд

«Алтын Асыр» пропустил всего 1 мяч в 3 поединках чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Алтын Асыр» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20