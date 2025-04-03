Алтын Асыр
Копетдаг
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» новый сезон начал относительно неплохо. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Алтын Асыр» в 3 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 1 мяч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. С минимальным счетом был обыгран «Ахал».
До того команда минимально уступила «Небитчи». А вот поединок с «Ашхабадом» завершился трудной викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алтын Асыр» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит предпочтительно.
Матчи с «Копетдагом» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Алтын Асыр» победил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только забивает команда нынче с огромнейшей натугой.
«Копетдаг»
Турнирное положение: «Копетдаг» выдал бледный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Копетдаг» в 3 матчах чемпионата набрал всего 1 пункт. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде относительно удался. Дома она подписала мировую с «Ашхабадом» (0:0).
До того команда была разгромлена «Ахалом» (0:4). А вот чуть ранее случилось болезненное поражение от «Мерва» (0:3).
При этом «Копетдаг» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда не отличилась ни разу при 19 пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Копетдаг» пока не забил ни разу в чемпионате. Да и вообще, безголевой сериал растянулся уже на 6 поединков.
При этом «Копетдаг» уже полтора года не может забить в ворота «Алтын Асыра». В двух последних очных поединках она разгромно уступила сопернику.
Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Да и оттолкнуться от дна таблицы она точно постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Копетдаг» постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Копетдаг» не забивает 6 матчей кряду
- «Копетдаг» до последней ничьей уступил 5 раз подряд
- «Алтын Асыр» пропустил всего 1 мяч в 3 поединках чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: «Алтын Асыр» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20