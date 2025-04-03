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    «Алтын Асыр» будет спешить!

    Алтын Асыр — Копетдаг. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Копетдаг»
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    «Алтын Асыр»
    3 апреля в 5-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Копетдаг». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Копетдаг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 03 Апреля 2025 года

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •  Алтын Асыр 14:00 Копетдаг

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» новый сезон начал относительно неплохо. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алтын Асыр» в 3 стартовых матчах разжился 6 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 1 мяч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. С минимальным счетом был обыгран «Ахал».

    До того команда минимально уступила «Небитчи». А вот поединок с «Ашхабадом» завершился трудной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алтын Асыр» мотивирован побороться за самые высокие места. Да и состав по именам выглядит предпочтительно.

    Матчи с «Копетдагом» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Алтын Асыр» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только забивает команда нынче с огромнейшей натугой.

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» выдал бледный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Копетдаг» в 3 матчах чемпионата набрал всего 1 пункт. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде относительно удался. Дома она подписала мировую с «Ашхабадом» (0:0).

    До того команда была разгромлена «Ахалом» (0:4). А вот чуть ранее случилось болезненное поражение от «Мерва» (0:3).

    При этом «Копетдаг» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда не отличилась ни разу при 19 пропущенных мячах.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Копетдаг» пока не забил ни разу в чемпионате. Да и вообще, безголевой сериал растянулся уже на 6 поединков.

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    При этом «Копетдаг» уже полтора года не может забить в ворота «Алтын Асыра». В двух последних очных поединках она разгромно уступила сопернику.

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Да и оттолкнуться от дна таблицы она точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Копетдаг» постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Копетдаг» не забивает 6 матчей кряду

    • «Копетдаг» до последней ничьей уступил 5 раз подряд

    • «Алтын Асыр» пропустил всего 1 мяч в 3 поединках чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Алтын Асыр» явно сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, к тому же неудачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    Алтын Асыр — Копетдаг: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 03.04.202515:00. «Алтын Асыр» будет спешить!
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