1 апреля в 25-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Валвейк». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Валвейк», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: Алкмаарцы активно сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «АЗ Алкмаар» лишь на 3 очка отстает от 3 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 26 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «АЗ Алкмаар» не смог переиграть «Неймеген» (3:3).

До того команда подписала мировую с «Аяксом» (2:2). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Тоттенхэма» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «АЗ Алкмаар» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Свен Мийнанс, Сейя Маикума, Йорди Класи — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «АЗ Алкмаар» не побеждал в 3 своих последних матчах. Зато настреляла команда 45 мячей в 26 поединках чемпионата.

Матчи с «Валвейком» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «АЗ Алкмаар» добился 4 побед при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Валвейк»

Турнирное положение: «Валвейк» сражается за выживание в элите. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Валвейк» на 11 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 54 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 0:2 она уступила «Зволле».

До того команда уступила мощному ПСВ (0:3). Да и поединок с «Фортуной» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валвейк» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Файссал Аль Мазьяни — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Валвейк» пока твердо стоит на вылет. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

При этом «Валвейк» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 26 матчах чемпионата Нидерландов.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы выбраться со дна таблицы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команде уже банально некуда отступать, так что нужно рисковать!

Статистика для ставок

«АЗ Алкмаар» не побеждал в 3 своих последних поединках

Четыре последних поединка этих соперников завершились победами алкмаарцев

«Валвейк» уступил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Алкмаарцы максимально мотивированы приблизиться к зоне Лиги чемпионов, так что явно будут активны в атаке.

Номинальные гости явно способны прибавить, плюс намерены прервать свой неудачный сериал.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.75