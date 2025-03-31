31 марта в 1-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Сантос». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Сантос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» минувший сезон провела скромно. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Васко да Гама» в 38 турах добыла 50 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Фламенго».

До того команда уверенно расправилась с «Нова-Игуасу» (3:0). А вот чуть ранее «Васко да Гама» уступила тому же «Фламенго» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Васко да Гама» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Васко да Гама» постарается успешно начать новый чемпионат. Вот только стабильностью команда не блещет.

Матчи с «Сантосом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Васко да Гама» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только «Сантос» они не обыгрывают уже 4 года.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» возвращается в элитный дивизион. Команда заняла 1 место во втором по рангу бразильском дивизионе.

Причем «Сантос» дошел до полуфинала чемпионата штата Паулиста. Там команда уступила «Коринтиансу» (1:2).

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Сантос» учинил разгром «Коритибе» (4:1).

До того команда потерпела поражение от «Коринтианса» (1:2). Зато «Брагантино» был обыгран весьма уверенно (2:0).

При этом «Сантос» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сантос» вполне способен побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Сантос» довольно результативно атакует. Да и Тикиньо Соарес в 11 матчах за клуб отличился 5 точными выстрелами.

Команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Неймар и компания постараются отметить возвращение в элиту викторией.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же «Сантос» очень изголодался по битвам на высоком уровне.

Статистика для ставок

Обе команды дошли до полуфинала чемпионатов своих штатов

«Сантос» обыграл «Васко да Гаму» в 2 последних очных поединках

«Васко да Гама» уже 4 года не обыгрывает «Сантос»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Сантос» выглядит весьма симпатично, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же давненько не обыгрывали «Сантос».

Ставка: Победа «Сантоса» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20