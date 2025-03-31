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    Отметит ли «Сантос» возвращение в элиту победой?

    Васко да Гама — Сантос. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Сантос»
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    «Сантос»
    31 марта в 1-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Сантос». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Сантос», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 31 Марта 2025 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 00:30 Сантос

    Сантос

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» минувший сезон провела скромно. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Васко да Гама» в 38 турах добыла 50 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Фламенго».

    До того команда уверенно расправилась с «Нова-Игуасу» (3:0). А вот чуть ранее «Васко да Гама» уступила тому же «Фламенго» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Васко да Гама» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Васко да Гама» постарается успешно начать новый чемпионат. Вот только стабильностью команда не блещет.

    Матчи с «Сантосом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Васко да Гама» победила 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только «Сантос» они не обыгрывают уже 4 года.

    «Сантос»

    Турнирное положение: «Сантос» возвращается в элитный дивизион. Команда заняла 1 место во втором по рангу бразильском дивизионе.

    Причем «Сантос» дошел до полуфинала чемпионата штата Паулиста. Там команда уступила «Коринтиансу» (1:2).

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Сантос» учинил разгром «Коритибе» (4:1).

    До того команда потерпела поражение от «Коринтианса» (1:2). Зато «Брагантино» был обыгран весьма уверенно (2:0).

    При этом «Сантос» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сантос» вполне способен побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Сантос» довольно результативно атакует. Да и Тикиньо Соарес в 11 матчах за клуб отличился 5 точными выстрелами.

    Команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Неймар и компания постараются отметить возвращение в элиту викторией.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же «Сантос» очень изголодался по битвам на высоком уровне.

    Статистика для ставок

    • Обе команды дошли до полуфинала чемпионатов своих штатов

    • «Сантос» обыграл «Васко да Гаму» в 2 последних очных поединках

    • «Васко да Гама» уже 4 года не обыгрывает «Сантос»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Сантос» выглядит весьма симпатично, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же давненько не обыгрывали «Сантос».

    Ставка: Победа «Сантоса» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

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    Васко да Гама — Сантос: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 31.03.202500:30. Отметит ли «Сантос» возвращение в элиту победой?
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