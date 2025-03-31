Васко да Гама
Сантос
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» минувший сезон провела скромно. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Васко да Гама» в 38 турах добыла 50 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 56 мячей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Фламенго».
До того команда уверенно расправилась с «Нова-Игуасу» (3:0). А вот чуть ранее «Васко да Гама» уступила тому же «Фламенго» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Васко да Гама» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Васко да Гама» постарается успешно начать новый чемпионат. Вот только стабильностью команда не блещет.
Матчи с «Сантосом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Васко да Гама» победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вот только «Сантос» они не обыгрывают уже 4 года.
«Сантос»
Турнирное положение: «Сантос» возвращается в элитный дивизион. Команда заняла 1 место во втором по рангу бразильском дивизионе.
Причем «Сантос» дошел до полуфинала чемпионата штата Паулиста. Там команда уступила «Коринтиансу» (1:2).
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Сантос» учинил разгром «Коритибе» (4:1).
До того команда потерпела поражение от «Коринтианса» (1:2). Зато «Брагантино» был обыгран весьма уверенно (2:0).
При этом «Сантос» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сантос» вполне способен побороться за самые высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Сантос» довольно результативно атакует. Да и Тикиньо Соарес в 11 матчах за клуб отличился 5 точными выстрелами.
Команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Неймар и компания постараются отметить возвращение в элиту викторией.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. К тому же «Сантос» очень изголодался по битвам на высоком уровне.
Статистика для ставок
- Обе команды дошли до полуфинала чемпионатов своих штатов
- «Сантос» обыграл «Васко да Гаму» в 2 последних очных поединках
- «Васко да Гама» уже 4 года не обыгрывает «Сантос»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
- 2.13Бавария — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.85Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.10Реал Мадрид — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Сантос» выглядит весьма симпатично, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, к тому же давненько не обыгрывали «Сантос».
Ставка: Победа «Сантоса» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20