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    Три очка для «Кыргызалтына»?

    Узген — Кыргызалтын: прогноз и ставка на чемпионат Кыргызстана 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Узген» — «Кыргызалтын»
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    28 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Узген» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Узген» — «Кыргызалтын», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 28 Марта 2025 года

    Ozgon

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Ozgon 13:00 Кыргызалтын

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •

    «Узген»

    Турнирное положение: «Узген» новый сезон начал неудачно. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Узген» в 2 стартовых турах не набрал ни балла. А вот забила команда лишь 1 мяч в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. Встреча с «Алаем» завершилась минимальной коллизией.

    До того команда уступила «Бишкек Сити» (1:3). Так что «Узген», скорее всего, будет бороться лишь за выживание.

    Вообще, в 3 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Узген» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Узгену» явно недостает опыта выступлений в элите. Команда слабовато обороняется, пропустив 4 мяча в текущем чемпионате.

    В матче с «Кыргызалтыном» команда явно постарается зацепиться за очки. «Узген» намерен дать бой более крепкому оппоненту.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кыргызалтын» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила всего 1 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она переиграла «Бишкек Сити» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Азияголу» (1:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полнейший порядок.

    При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кыргызалтын» постарается побороться за медали чемпионата. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Кыргызалтын» недостаточно мощно атакует. Забила команда всего 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.

    Команда явно извлекла уроки прошлого сезона. Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кыргызалтын» постарается закрепиться в группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Узген» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Кыргызалтын» пропустил всего 1 мяч в 2 стартовых турах чемпионата

    • «Кыргызалтын» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.

    Прогноз: «Кыргызалтын» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости выглядят сильнее соперника, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Кыргызалтына» за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.08

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