28 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Узген» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Узген» — «Кыргызалтын», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Узген»

Турнирное положение: «Узген» новый сезон начал неудачно. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Узген» в 2 стартовых турах не набрал ни балла. А вот забила команда лишь 1 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. Встреча с «Алаем» завершилась минимальной коллизией.

До того команда уступила «Бишкек Сити» (1:3). Так что «Узген», скорее всего, будет бороться лишь за выживание.

Вообще, в 3 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Узген» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Узгену» явно недостает опыта выступлений в элите. Команда слабовато обороняется, пропустив 4 мяча в текущем чемпионате.

В матче с «Кыргызалтыном» команда явно постарается зацепиться за очки. «Узген» намерен дать бой более крепкому оппоненту.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Кыргызалтын» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила всего 1 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она переиграла «Бишкек Сити» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Азияголу» (1:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полнейший порядок.

При этом «Кыргызалтын» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кыргызалтын» постарается побороться за медали чемпионата. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Кыргызалтын» недостаточно мощно атакует. Забила команда всего 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.

Команда явно извлекла уроки прошлого сезона. Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кыргызалтын» постарается закрепиться в группе лидеров.

Статистика для ставок

«Узген» проиграл в 2 своих последних поединках

«Кыргызалтын» пропустил всего 1 мяч в 2 стартовых турах чемпионата

«Кыргызалтын» победил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.88.

Прогноз: «Кыргызалтын» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости выглядят сильнее соперника, к тому же весьма удачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Кыргызалтына» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.08