Колумбия не смогла обыграть Парагвай и рискует на попасть на ЧМ-2026

Молниеносный старт и эффектная игра Диаса
Колумбия с первых секунд показала, что на своем поле намерена доминировать. Атмосфера «Метрополитано Роберто Мелендес» заряжала трибуны, а команда моментально взвинтила темп. Уже на 40-й секунде встречу взорвал Луис Диас: Джон Дюран отобрал мяч у соперника, Ариас мгновенно сориентировался и выкатил пас в штрафную, а Диас разобрался мастерски — сильный удар в угол, 1:0!
Этот гол стал самым быстрым в истории сборной Колумбии в отборочных турнирах.
Парагвай на мгновение потерялся, и хозяева воспользовались этим сполна. Всего через 12 минут Колумбия снова прорвала оборону гостей. На этот раз сам Диас выступил в роли ассистента: он подхватил мяч в центре поля, прорвался по флангу и ювелирно выкатил передачу на ход Джону Дюрану. Одноклубник Роналду холоднокровно переиграл вратаря Роберто Фернандеса — 2:0, и, казалось, дело сделано.
Но именно с этого момента игра начала меняться. Колумбия сбавила обороты, а Парагвай почувствовал, что у него есть шансы.
Алонсо даёт сигнал к камбэку
После второго гола Колумбия неожиданно отдала мяч, а гости начали действовать всё смелее. Особенно выделялся молодой Джулио Энсисо: он регулярно находил свободные зоны, заставляя Ричарда Риоса и Джефферсона Лерму выглядеть беспомощными.
Колумбийцы терпели до самой концовки тайма, но удержать ворота «сухими» не смогли. На четвёртой компенсированной минуте первого тайма Парагвай подал угловой, и оборона хозяев провалилась. Даниэль Муньос потерял своего игрока, а бывший защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо выиграл борьбу и мощным ударом головой сократил разрыв — 2:1.
Это стало переломным моментом в матче. Колумбия ушла на перерыв с явной тревогой, а Парагвай почувствовал, что ещё не всё потеряно.
Энсисо — главный герой Парагвая
Начало второго тайма стало для Колумбии настоящим кошмаром. Парагвай прибавил в скорости, стал жестче прессинговать и буквально вынудил хозяев ошибаться.
На 62-й минуте Джулио Энсисо, который весь матч был главным генератором атак, получил мяч за пределами штрафной, развернулся и без сопротивления пробил точно в угол. Вратарь Камило Варгас не успел среагировать — 2:2.
Судья сначала зафиксировал возможный офсайд, но после просмотра VAR подтвердил взятие ворот. Гол Энсисо стал логичным итогом провала Колумбии во втором тайме.
Колумбия без плана и без реакции
После второго пропущенного мяча Колумбия так и не смогла перестроиться. Лоренсо сделал несколько замен, но они не изменили картину. Вместо того чтобы усилить атаку, тренер убрал Хамеса Родригеса и Джона Ариаса, выпустив Кампаса и Мину.
Команда пыталась давить за счёт эмоций, но не создала ни одного по-настоящему опасного момента. К этому добавилась дисквалификация Диаса: на последних минутах он получил ненужную жёлтую карточку и теперь пропустит матч против Перу.
Финальный свисток встретили громким свистом трибун. Колумбия вновь упустила победу на своем поле и снова оставила больше вопросов, чем ответов. Прямо сейчас у колумбийцев 20 очков и 6 место в квалификации, у парагвайцев 5 место и 21 очко (ровно как у бразильцев и уругвайцев).
Сборная Колумбии остаётся в топ-6 квалификации (на 6 месте!), но такие результаты не добавляют уверенности в её перспективах. Следующий матч — против Перу, а без Диаса атакующий потенциал команды может стать ещё слабее. Парагвай же продолжает свою серию без поражений и становится всё более реальным претендентом на место на ЧМ-2026.