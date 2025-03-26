Колумбия не смогла обыграть Парагвай и рискует на попасть на ЧМ-2026

Колумбия выдала идеальный старт, забила два быстрых мяча, но снова не дожала соперника. Парагвай воспользовался пассивностью хозяев, отыгрался и увез важное очко из Барранкильи — 2:2. Команда Нестора Лоренсо остаётся в зоне прямого выхода на ЧМ, но вопросы к игре только множатся.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Колумбия — Парагвай 2:2 Голы: 1:0 Луис Диас (1'), 2:0 Джон Дуран (13'), 2:1 Хуниор Алонсо (45 + 4'), 2:2 Хулио Энсисо (62') Колумбия: Камило Варгас, Даниэль Муньос, Карлос Куэста, Джон Лукуми, Хоан Мохика, Ричард Риос, Хефферсон Лерма, Джон Арьяс (Йерри Мина, 61'), Хамес Родригес (Jaminton Campaz, 61'), Луис Диас, Джон Дуран Парагвай: Роберто Хуниор Фернандес, Хуниор Алонсо, Омар Альдерете, Фабиан Бальбуэна, Хуан Хосе Касерес (Густаво Веласкес, 46'), Матиас Галарса (Матиас Вильясанти, 74'), Мигель Альмирон, Диего Гомес (Анхель Ромеро, 90'), Андрес Кубас, Хулио Энсисо (Рамон Соса, 73'), Gabriel Avalos (Антонио Санабрия, 62') Предупреждения: Матиас Галарса (49'), Луис Диас (81'), Роберто Хуниор Фернандес (85'), Густаво Веласкес (86'), Campaz, Jaminton (89'), Андрес Кубас (90 + 3')

Молниеносный старт и эффектная игра Диаса

Колумбия с первых секунд показала, что на своем поле намерена доминировать. Атмосфера «Метрополитано Роберто Мелендес» заряжала трибуны, а команда моментально взвинтила темп. Уже на 40-й секунде встречу взорвал Луис Диас: Джон Дюран отобрал мяч у соперника, Ариас мгновенно сориентировался и выкатил пас в штрафную, а Диас разобрался мастерски — сильный удар в угол, 1:0!

Луис Диас gettyimages.com

Этот гол стал самым быстрым в истории сборной Колумбии в отборочных турнирах.

Парагвай на мгновение потерялся, и хозяева воспользовались этим сполна. Всего через 12 минут Колумбия снова прорвала оборону гостей. На этот раз сам Диас выступил в роли ассистента: он подхватил мяч в центре поля, прорвался по флангу и ювелирно выкатил передачу на ход Джону Дюрану. Одноклубник Роналду холоднокровно переиграл вратаря Роберто Фернандеса — 2:0, и, казалось, дело сделано.

Колумбийцы празднуют забитый гол gettyimages.com

Но именно с этого момента игра начала меняться. Колумбия сбавила обороты, а Парагвай почувствовал, что у него есть шансы.

Алонсо даёт сигнал к камбэку

После второго гола Колумбия неожиданно отдала мяч, а гости начали действовать всё смелее. Особенно выделялся молодой Джулио Энсисо: он регулярно находил свободные зоны, заставляя Ричарда Риоса и Джефферсона Лерму выглядеть беспомощными.

Колумбийцы терпели до самой концовки тайма, но удержать ворота «сухими» не смогли. На четвёртой компенсированной минуте первого тайма Парагвай подал угловой, и оборона хозяев провалилась. Даниэль Муньос потерял своего игрока, а бывший защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо выиграл борьбу и мощным ударом головой сократил разрыв — 2:1.

Это стало переломным моментом в матче. Колумбия ушла на перерыв с явной тревогой, а Парагвай почувствовал, что ещё не всё потеряно.

Энсисо — главный герой Парагвая

Начало второго тайма стало для Колумбии настоящим кошмаром. Парагвай прибавил в скорости, стал жестче прессинговать и буквально вынудил хозяев ошибаться.

На 62-й минуте Джулио Энсисо, который весь матч был главным генератором атак, получил мяч за пределами штрафной, развернулся и без сопротивления пробил точно в угол. Вратарь Камило Варгас не успел среагировать — 2:2.

Парагвайцы после забитого гола gettyimages.com

Судья сначала зафиксировал возможный офсайд, но после просмотра VAR подтвердил взятие ворот. Гол Энсисо стал логичным итогом провала Колумбии во втором тайме.

Колумбия без плана и без реакции

После второго пропущенного мяча Колумбия так и не смогла перестроиться. Лоренсо сделал несколько замен, но они не изменили картину. Вместо того чтобы усилить атаку, тренер убрал Хамеса Родригеса и Джона Ариаса, выпустив Кампаса и Мину.

Команда пыталась давить за счёт эмоций, но не создала ни одного по-настоящему опасного момента. К этому добавилась дисквалификация Диаса: на последних минутах он получил ненужную жёлтую карточку и теперь пропустит матч против Перу.

Колумбия — Парагвай gettyimages.com

Финальный свисток встретили громким свистом трибун. Колумбия вновь упустила победу на своем поле и снова оставила больше вопросов, чем ответов. Прямо сейчас у колумбийцев 20 очков и 6 место в квалификации, у парагвайцев 5 место и 21 очко (ровно как у бразильцев и уругвайцев).

Прогнозы и ставки на футбол

Сборная Колумбии остаётся в топ-6 квалификации (на 6 месте!), но такие результаты не добавляют уверенности в её перспективах. Следующий матч — против Перу, а без Диаса атакующий потенциал команды может стать ещё слабее. Парагвай же продолжает свою серию без поражений и становится всё более реальным претендентом на место на ЧМ-2026.