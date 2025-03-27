27 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азиягол» и «Илбирс». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Азиягол» — «Илбирс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Азиягол»

Турнирное положение: «Азиягол» новый сезон начал не лучшим образом. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Азиягол» отличился одним забитым мячом в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила дважды.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ничья с «Барсом» вышла боевой (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Кыргызалтына» (0:1). Так что особых чудес от клуба из Бишкека ожидать не стоит.

Вообще, в 2 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Азиягол» забил всего лишь 1 мяч.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Азияголу» в элитном диви зоне придется несладко. Между тем, команда постарается избежать борьбы за выживание.

В матче с «Илбирсом» команда постарается добыть свою первую победу в элите. «Азиягол» явно активно понесется в атаку.

Нет сомнений, что номинальные хозяева не боятся более опытного соперника. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» стартовал не столь успешно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Илбирс» в двух матчах чемпионата набрал 1 зачетный балл. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Дома она не смогла переиграть «Талант» (0:0).

До того команда была бита «Абдыш-Атой» (0:2). Так что в плане стабильности результатов у нее не все так гладко.

При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках уступил 3 раза. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Илбирс» постарается побороться за попадание в топ-5. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Илбирс» крайне слабо атакует. Команда в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана еще не отличилась ни разу.

Команда не забивает 2 матча кряду. При этом в матче с дебютантом она явно не собирается терять очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Илбирс» постарается добыть первую викторию в чемпионате.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Илбирс» еще не забивал в текущем чемпионате

«Азиягол» по разу пропустил на первой и последней минутах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Илбирс» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальным хозяевам может банально не хватить опыта, к тому же они не столь удачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Илбирса» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63