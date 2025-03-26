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    Колумбийцы будут спешить!

    Колумбия — Парагвай. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 26 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз и ставки на Колумбия — Парагвай
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    Луис Диас
    26 марта в 14-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Колумбия и Парагвай. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Колумбия — Парагвай, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 26 Марта 2025 года

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 03:00 Парагвай

    Парагвай

  • Асунсьон
    •

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбийцы нынешнюю квалификацию проводят натужно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Колумбия в 13 поединках квалификации набрала 19 очков. Причем команда забила 16 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Колумбия — Парагвай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Колумбийцы уступили Бразилии (1:2).

    При этом чуть ранее колумбийцы проиграли Эквадору (0:1). Да и поединок с Уругваем завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Колумбия добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Колумбийцы на 6 очков опережают ближайшего преследователя. При этом команда уступила в 3 своих последних матчах.

    Матчи с Парагваем для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Колумбия добыла 3 победы при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и Луис Диас наколотил уже 5 мячей в нынешней квалификации.

    Парагвай

    Турнирное положение: Парагвайцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем Парагвай в 13 поединках разжился 20 зачетными баллами. При этом команда в этих матчах отличилась всего 9 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парагвайцы минимально одолели Чили.

    До того команда подписала мировую с Боливией (2:2). А вот встреча с Аргентиной завершилась непростой победой (2:1).

    Вообще же, Парагвай в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе парагвайцы выглядят достаточно выгодно. Команда не проигрывала в 7 своих последних поединках.

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    При этом Парагвай имеет весьма надежные тылы. В свои ворота команда пропустила всего 7 мячей в 13 матчах текущей квалификации.

    Парагвайцы сражаются за второе место, отставая от него всего на 2 пункта. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Парагвайцы способны найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Колумбийцы уступили в 3 своих последних матчах

    • Колумбия в среднем забивает чаще за матч

    • Парагвайцы не проигрывали в 7 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Парагвай имеет проблемы в плане реализации, тогда как Колумбия мотивирована прервать свой неудачный сериал.

    Ставка: Победа Колумбии в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    Колумбия — Парагвай: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 26.03.202503:00. Колумбийцы будут спешить!
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