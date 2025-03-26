Колумбия
Парагвай
Колумбия
Турнирное положение: Колумбийцы нынешнюю квалификацию проводят натужно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Колумбия в 13 поединках квалификации набрала 19 очков. Причем команда забила 16 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Колумбия — Парагвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Колумбийцы уступили Бразилии (1:2).
При этом чуть ранее колумбийцы проиграли Эквадору (0:1). Да и поединок с Уругваем завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Колумбия добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Колумбийцы на 6 очков опережают ближайшего преследователя. При этом команда уступила в 3 своих последних матчах.
Матчи с Парагваем для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Колумбия добыла 3 победы при 2 ничьих.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и Луис Диас наколотил уже 5 мячей в нынешней квалификации.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвайцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем Парагвай в 13 поединках разжился 20 зачетными баллами. При этом команда в этих матчах отличилась всего 9 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парагвайцы минимально одолели Чили.
До того команда подписала мировую с Боливией (2:2). А вот встреча с Аргентиной завершилась непростой победой (2:1).
Вообще же, Парагвай в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе парагвайцы выглядят достаточно выгодно. Команда не проигрывала в 7 своих последних поединках.
При этом Парагвай имеет весьма надежные тылы. В свои ворота команда пропустила всего 7 мячей в 13 матчах текущей квалификации.
Парагвайцы сражаются за второе место, отставая от него всего на 2 пункта. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Парагвайцы способны найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Колумбийцы уступили в 3 своих последних матчах
- Колумбия в среднем забивает чаще за матч
- Парагвайцы не проигрывали в 7 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
- 1.78Россия — Замбия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.97Лихтенштейн — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.73Аргентина — Бразилия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Парагвай имеет проблемы в плане реализации, тогда как Колумбия мотивирована прервать свой неудачный сериал.
Ставка: Победа Колумбии в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35