25 марта в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Палестина и Ирак. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Палестина — Ирак, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Палестина

Турнирное положение: Палестинцы нынешнюю квалификацию проваливают. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Палестина в 7 турах квалификации набрала лишь 3 очка. Причем команда забила 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Палестинцы уступили Иордании (1:3).

При этом чуть ранее палестинцы не дали себя обыграть Южной Корее (1:1). А вот поединок с Оманом завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Палестина добыл 2 ничьих. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Палестинцы еще имеют шансы на попадание в первую четверку. При этом команда не побеждает уже год.

Матчи с Ираком для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Палестина уступила 4 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Да и в созидательном плане у команды имеются сложности.

Ирак

Турнирное положение: Иракцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем Ирак в 7 поединках разжился 12 очками. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 7 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Иракцы не смогли обыграть Кувейт (2:2).

До того команда уступила Саудовской Аравии (1:3). А вот встреча с Бахрейном завершилась досадным поражением (0:2).

Вообще же, Ирак в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе иракцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом Ирак имеет достаточно надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 мячей в 7 матчах квалификации.

Иракцы на 7 очков оторвался от 5 позиции. А вот в созидательном плане команда смотрится не столь выгодно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Иракцы бьются за прямой выход на Мундиаль.

Статистика для ставок

Палестинцы в среднем забивают реже гола за матч

Палестина не побеждает уже год

Иракцы не выигрывают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Палестинцы уже давно не ощущали вкуса побед, да и вообще, выглядят куда слабее оппонента.

Ставка: Победа Ирака в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50