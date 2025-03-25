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    Ирак быстро расправится с палестинцами

    Палестина — Ирак: Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 25 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Ирака
    Прогноз и ставки на Палестина — Ирак
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    Сборная Ирака
    25 марта в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Палестина и Ирак. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Палестина — Ирак, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Палестина

    Турнирное положение: Палестинцы нынешнюю квалификацию проваливают. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Палестина в 7 турах квалификации набрала лишь 3 очка. Причем команда забила 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Палестинцы уступили Иордании (1:3).

    При этом чуть ранее палестинцы не дали себя обыграть Южной Корее (1:1). А вот поединок с Оманом завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Палестина добыл 2 ничьих. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Палестинцы еще имеют шансы на попадание в первую четверку. При этом команда не побеждает уже год.

    Матчи с Ираком для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Палестина уступила 4 раза при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Да и в созидательном плане у команды имеются сложности.

    Ирак

    Турнирное положение: Иракцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем Ирак в 7 поединках разжился 12 очками. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 7 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Иракцы не смогли обыграть Кувейт (2:2).

    До того команда уступила Саудовской Аравии (1:3). А вот встреча с Бахрейном завершилась досадным поражением (0:2).

    Вообще же, Ирак в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе иракцы выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

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    При этом Ирак имеет достаточно надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 мячей в 7 матчах квалификации.

    Иракцы на 7 очков оторвался от 5 позиции. А вот в созидательном плане команда смотрится не столь выгодно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Иракцы бьются за прямой выход на Мундиаль.

    Статистика для ставок

    • Палестинцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Палестина не побеждает уже год

    • Иракцы не выигрывают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ирак — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Палестинцы уже давно не ощущали вкуса побед, да и вообще, выглядят куда слабее оппонента.

    Ставка: Победа Ирака в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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