25 марта в восьмом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Южная Корея и Иордания. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Южная Корея — Иордания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Южная Корея

Турнирное положение: Южная Корея по итогам семи туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию в группе с 15-ю очками.

Команда находится на первой, проходной на мундиаль первом месте с отрывом в три балла от нынешнего соперника, а также от Ирака, который занимает третье место в зоне выхода в следующий раунд отбора.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура квалификации на мундиаль сборная на своем разошлась миром с Оманом (1:1).

Перед этим в предыдущей туре отбора на мундиаль 2026 года сборная в чужих стенах с аналогичным результатом 1:1 разошлась мировой с Палестиной.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на квалификацию на ЧМ-2026, Южная Корея сыграла вничью, а в 11-ти последних матчах ни разу не проиграла.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы три очка, тем не менее, если учесть явный перевес в классе, а также фактор своего поля, то они все же велики.

Сон Хын Мин — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с 10-ю голами.

Иордания

Турнирное положение: Иордания по итогам семи туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую, проходную в финальную часть позицию с 12-ю очками.

Команда находится в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-2) и на три балла отстает от лидера Южной Кореи, а также лишь по дополнительным показателям опережает третье место, которое позволяет сыграть в следующем раунде отбора.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура квалификации на мундиаль сборная на своем поле одержала крупную победу над Палестиной (3:1).

Перед этим коллектив в товарищеской встрече также в чужих стенах на этот раз разошелся мировой с КНДР (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были контрольными, а один — официальным, Иордания ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет сложно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Южной Кореи забивали обе команды

в шести из семи последних матчей Иордании забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Иордания не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.95, успех Южной Кореи — в 6.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в первом матче этих соперников в группе, где гости проиграли 0:2.

Ставка: сухая победа Южной Кореи за 2.35