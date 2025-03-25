Южная Корея
Турнирное положение: Южная Корея по итогам семи туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию в группе с 15-ю очками.
Команда находится на первой, проходной на мундиаль первом месте с отрывом в три балла от нынешнего соперника, а также от Ирака, который занимает третье место в зоне выхода в следующий раунд отбора.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура квалификации на мундиаль сборная на своем разошлась миром с Оманом (1:1).
Перед этим в предыдущей туре отбора на мундиаль 2026 года сборная в чужих стенах с аналогичным результатом 1:1 разошлась мировой с Палестиной.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на квалификацию на ЧМ-2026, Южная Корея сыграла вничью, а в 11-ти последних матчах ни разу не проиграла.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы три очка, тем не менее, если учесть явный перевес в классе, а также фактор своего поля, то они все же велики.
Сон Хын Мин — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с 10-ю голами.
Иордания
Турнирное положение: Иордания по итогам семи туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую, проходную в финальную часть позицию с 12-ю очками.
Команда находится в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-2) и на три балла отстает от лидера Южной Кореи, а также лишь по дополнительным показателям опережает третье место, которое позволяет сыграть в следующем раунде отбора.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура квалификации на мундиаль сборная на своем поле одержала крупную победу над Палестиной (3:1).
Перед этим коллектив в товарищеской встрече также в чужих стенах на этот раз разошелся мировой с КНДР (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были контрольными, а один — официальным, Иордания ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет сложно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах Южной Кореи забивали обе команды
- в шести из семи последних матчей Иордании забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах Иордания не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.95, успех Южной Кореи — в 6.70.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в первом матче этих соперников в группе, где гости проиграли 0:2.
Ставка: сухая победа Южной Кореи за 2.35