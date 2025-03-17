«Баия»
Турнирное положение: «Баия» в основном раунде чемпионата своего штата выступила неплохо. Команда в итоге заняла 3 место в турнирной таблице.
При этом «Баия» на 3 очка отстала от лидера «Витории». А вот в собственные ворота команда пропустила всего 3 мяча в 9 матчах чемпионата штата Байяно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она одолела «Бостон Ривер».
До того команда разгромила «Жакуипенсе» (5:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с тем же «Бостон Ривер» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Баия» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Баия» явно может прибавить во всех компонентах. Команда настроена побороться за чемпионство в своем штате.
Матчи с «Виторией» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Баия» по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается как можно скорее вскрыть оборону столь принципиального соперника.
«Витория»
Турнирное положение: «Витория» чемпионат штата провела блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Витория» набрала 21 очко в 9 матчах. Да и пропускала команда в среднем реже гола за матч — 4 мяча.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. Дома она была бита «Наутико» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Алагоиньясу» (3:0). А вот еще раньше она подписала мировую с «АЕ Алтосом» (1:1).
При этом «Витория» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Витория» явно не будет лишь обороняться. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Витория» весьма результативно атакует. В чемпионате штата команда настреляла 18 мячей в 9 поединках.
Вот только команда не может забить «Баие» уже 2 матча кряду. Да и вообще, в игре «Витории» нет пресловутой монолитности.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда мотивирована выстоять в первом поединке.
Статистика для ставок
- «Баия» не пропускает 3 матча кряду
- «Баия» победила в 2 своих последних матчах
- «Витория» не забивала в ворота «Баии» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 1.98.
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.20Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.06Арсенал — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Баия» явно постарается соорудить комфортный задел перед ответным поединком.
Номинальные хозяева явно намерены быстро вскрыть оборону столь принципиального для себя оппонента.
Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.72