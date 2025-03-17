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    «Баия» быстро добьется своего

    «Баия» — «Витория». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат штата Баияно, 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Баия» — «Витория»
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    «Баия»
    17 марта в финале плей-офф чемпионата штата Баияно Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Витория». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Витория», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Баия»

    Турнирное положение: «Баия» в основном раунде чемпионата своего штата выступила неплохо. Команда в итоге заняла 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Баия» на 3 очка отстала от лидера «Витории». А вот в собственные ворота команда пропустила всего 3 мяча в 9 матчах чемпионата штата Байяно.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она одолела «Бостон Ривер».

    До того команда разгромила «Жакуипенсе» (5:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с тем же «Бостон Ривер» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Баия» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Баия» явно может прибавить во всех компонентах. Команда настроена побороться за чемпионство в своем штате.

    Матчи с «Виторией» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Баия» по разу победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается как можно скорее вскрыть оборону столь принципиального соперника.

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» чемпионат штата провела блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Витория» набрала 21 очко в 9 матчах. Да и пропускала команда в среднем реже гола за матч — 4 мяча.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. Дома она была бита «Наутико» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Алагоиньясу» (3:0). А вот еще раньше она подписала мировую с «АЕ Алтосом» (1:1).

    При этом «Витория» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Витория» явно не будет лишь обороняться. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Витория» весьма результативно атакует. В чемпионате штата команда настреляла 18 мячей в 9 поединках.

    Вот только команда не может забить «Баие» уже 2 матча кряду. Да и вообще, в игре «Витории» нет пресловутой монолитности.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда мотивирована выстоять в первом поединке.

    Статистика для ставок

    • «Баия» не пропускает 3 матча кряду

    • «Баия» победила в 2 своих последних матчах

    • «Витория» не забивала в ворота «Баии» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 1.98.

    Прогноз: «Баия» явно постарается соорудить комфортный задел перед ответным поединком.

    Номинальные хозяева явно намерены быстро вскрыть оборону столь принципиального для себя оппонента.

    Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.72

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    «Баия» — «Витория»: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 17.03.202500:00. «Баия» быстро добьется своего
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