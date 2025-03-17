17 марта в финале плей-офф чемпионата штата Баияно Бразилии по футболу сыграют «Баия» и «Витория». Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баия» — «Витория», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баия»

Турнирное положение: «Баия» в основном раунде чемпионата своего штата выступила неплохо. Команда в итоге заняла 3 место в турнирной таблице.

При этом «Баия» на 3 очка отстала от лидера «Витории». А вот в собственные ворота команда пропустила всего 3 мяча в 9 матчах чемпионата штата Байяно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она одолела «Бостон Ривер».

До того команда разгромила «Жакуипенсе» (5:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с тем же «Бостон Ривер» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Баия» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Баия» явно может прибавить во всех компонентах. Команда настроена побороться за чемпионство в своем штате.

Матчи с «Виторией» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Баия» по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается как можно скорее вскрыть оборону столь принципиального соперника.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» чемпионат штата провела блестяще. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Витория» набрала 21 очко в 9 матчах. Да и пропускала команда в среднем реже гола за матч — 4 мяча.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда уступила. Дома она была бита «Наутико» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Алагоиньясу» (3:0). А вот еще раньше она подписала мировую с «АЕ Алтосом» (1:1).

При этом «Витория» в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Витория» явно не будет лишь обороняться. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

При этом «Витория» весьма результативно атакует. В чемпионате штата команда настреляла 18 мячей в 9 поединках.

Вот только команда не может забить «Баие» уже 2 матча кряду. Да и вообще, в игре «Витории» нет пресловутой монолитности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда мотивирована выстоять в первом поединке.

Статистика для ставок

«Баия» не пропускает 3 матча кряду

«Баия» победила в 2 своих последних матчах

«Витория» не забивала в ворота «Баии» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 1.98.

Прогноз: «Баия» явно постарается соорудить комфортный задел перед ответным поединком.

Номинальные хозяева явно намерены быстро вскрыть оборону столь принципиального для себя оппонента.

Ставка: Победа «Баии» в 1 тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.72