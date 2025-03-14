Шальке-04
Ганновер-96
«Шальке»
Турнирное положение: «Кобальтовые» окопались в середняках второго по рангу немецкого дивизиона. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Шальке» на 10 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда 42 забитыми мячами при 44 пропущенных в свои ворота.
Шальке-04 — Ганновер-96: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Шальке» переиграл «Герту» (2:1).
А вот до того команда минимально одолела «Пройссен Мюнстер». При этом поединок с «Дармштадтом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Шальке» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кобальтовые» постепенно прибавляют. Команда победила в двух своих последних поединках.
Матчи с «Ганновером» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Шальке» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Наверняка свое веское слово скажет Кенан Караман, настрелявший уже 12 мячей в текущем чемпионате.
«Ганновер»
Турнирное положение: «Красные» бьются за повышение в классе. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы Второй Бундеслиги.
Причем «Ганновер» не столь ярко атакует, отличившись 32 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 25 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли обыграть «Айнтрахт» Б (1:1).
До того команда минимально переиграла «Нюрнберг» (2:1). А вот поединок с «Падерборном» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ганновер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красные» несколько улучшили свои результаты. Команда не проигрывает уже 2 месяца.
При этом «Ганновер» в среднем пропускает аккурат гол за матч. А вот отставание от заветной тройки составляет 4 зачетных пункта.
В матче первого круга «красные» переиграли «Шальке» (1:0). Да и мотивация подтянуться к группе лидеров у команды огромная.
Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и оппонент имеет огромные проблемы в плане надежности тылов.
Статистика для ставок
- «Ганновер» не проигрывает уже 2 месяца
- «Шальке» победил в 2 своих последних матчах
- «Красные» пропускают в среднем аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шальке» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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- 2.02Челси — Копенгаген: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Номинальные хозяева заметно прибавили в последнее время, и уж точно будут активны в атаке.
«Красные» не столь стабильны, да и «Шальке» в последнее время поднаторел в плане результатов.
Ставка: Победа «Шальке» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40