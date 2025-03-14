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    Сумеет ли «Шальке» одолеть «красных»?

    «Шальке» — «Ганновер». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 14 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04 Прогнозы на Ганновер 96
    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Ганновер»
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    Кенан Караман
    14 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Шальке» и «Ганновер». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шальке» — «Ганновер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 14 Марта 2025 года

    Шальке-04

  • Гельзенкирхен
    •  Шальке-04 20:30 Ганновер-96

    Ганновер-96

  • Ганновер
    •

    «Шальке»

    Турнирное положение: «Кобальтовые» окопались в середняках второго по рангу немецкого дивизиона. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шальке» на 10 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда 42 забитыми мячами при 44 пропущенных в свои ворота.

    Шальке-04 — Ганновер-96: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Шальке» переиграл «Герту» (2:1).

    А вот до того команда минимально одолела «Пройссен Мюнстер». При этом поединок с «Дармштадтом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Шальке» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кобальтовые» постепенно прибавляют. Команда победила в двух своих последних поединках.

    Матчи с «Ганновером» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Шальке» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Наверняка свое веское слово скажет Кенан Караман, настрелявший уже 12 мячей в текущем чемпионате.

    «Ганновер»

    Турнирное положение: «Красные» бьются за повышение в классе. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы Второй Бундеслиги.

    Причем «Ганновер» не столь ярко атакует, отличившись 32 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 25 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Красные» не смогли обыграть «Айнтрахт» Б (1:1).

    До того команда минимально переиграла «Нюрнберг» (2:1). А вот поединок с «Падерборном» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ганновер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красные» несколько улучшили свои результаты. Команда не проигрывает уже 2 месяца.

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    При этом «Ганновер» в среднем пропускает аккурат гол за матч. А вот отставание от заветной тройки составляет 4 зачетных пункта.

    В матче первого круга «красные» переиграли «Шальке» (1:0). Да и мотивация подтянуться к группе лидеров у команды огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и оппонент имеет огромные проблемы в плане надежности тылов.

    Статистика для ставок

    • «Ганновер» не проигрывает уже 2 месяца

    • «Шальке» победил в 2 своих последних матчах

    • «Красные» пропускают в среднем аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шальке» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева заметно прибавили в последнее время, и уж точно будут активны в атаке.

    «Красные» не столь стабильны, да и «Шальке» в последнее время поднаторел в плане результатов.

    Ставка: Победа «Шальке» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    «Шальке» — «Ганновер»: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 14.03.202520:30. Сумеет ли «Шальке» одолеть «красных»?
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