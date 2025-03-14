Регар-ТадАЗ
Istiqlol Dushanbe
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» новый сезон начал неплохо. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Регар-ТадАЗ» сыграл только один матч, в котором добыл три очка. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она переиграла «Баркчи».
При этом потенциально команда явно поборется за медали чемпионата. Да и подбор игроков у нее вполне-себе качественный!
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 15.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда нынче весьма неплохо обороняется.
Матчи с «Истиклолом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» уступил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уже 5 лет не может обыграть «Истиклол».
«Истиклол»
Турнирное положение: «Истиклол» стартовал довольно неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Истиклол» сыграл всего один матч, в котором победил. Да и тылы команды привычно весьма надежны.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она переиграла «Худжанд» (1:0).
Победная серия команды составляет уже 7 матчей. Причем в 5 последних поединках она не пропустила в свои ворота ни разу.
При этом «Истиклол» в 5 своих последних поединках победил 5 раз. Команда отличилась аж 20 забитыми мячами, сохранив свои владения сухими.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Истиклол» явно намерен добыть чемпионский титул. Кубок страны команда уже завоевала.
При этом «Истиклол» явно прибавит в плане реализации. Стартовый минимальный успех спишем на фактор первого тура.
Команда в двух последних очных поединках с «Регар-ТадАЗом» не пропустила ни разу. Плюс месяц назад она буквально деклассировала оппонента (5:0).
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Истиклол» постарается как можно скорее запрыгнуть в лидеры.
Статистика для ставок
- Обе команды еще не пропускали в новом чемпионате
- «Истиклол» победил в 7 своих последних поединках
- «Регар-ТадАЗ» до последней виктории уступил 3 раза подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.09.
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Прогноз: «Истиклол» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости явно прибавят в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Регар-ТадАЗу».
Ставка: Победа «Исктиклола» в 1 тайме за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.70