ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Реал»«Реал» снова разбил сердце «Атлетико» в ЛЧ. Дерби закончилось драматичной серией пенальти «Арсенал» — ПСВРезультативная ничья не спасла ПСВ: «Арсенал» уверенно шагнул в четвертьфинал ЛЧ «Астон Вилла» — «Брюгге»Асенсио уничтожил «Брюгге»: «Астон Вилла» уверенно вышла в четвертьфинал
    Все новости спорта

    «Истиклол» начнет без прелюдий

    «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 14 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Истиклол»
    14 марта во 2-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Истиклол». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 14 Марта 2025 года

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Регар-ТадАЗ 14:00 Istiqlol Dushanbe

    Istiqlol Dushanbe

  • Таджикистан. Высшая лига
    •

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» новый сезон начал неплохо. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Регар-ТадАЗ» сыграл только один матч, в котором добыл три очка. А вот в собственные ворота команда еще не пропускала.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она переиграла «Баркчи».

    При этом потенциально команда явно поборется за медали чемпионата. Да и подбор игроков у нее вполне-себе качественный!

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 15.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда нынче весьма неплохо обороняется.

    Матчи с «Истиклолом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уже 5 лет не может обыграть «Истиклол».

    «Истиклол»

    Турнирное положение: «Истиклол» стартовал довольно неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Истиклол» сыграл всего один матч, в котором победил. Да и тылы команды привычно весьма надежны.

  • Назло трибунам. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории России
  • Непростой характер нападающего помог ему побить рекорд страны, но не принес любви фанатов
  • 11/03/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она переиграла «Худжанд» (1:0).

    Победная серия команды составляет уже 7 матчей. Причем в 5 последних поединках она не пропустила в свои ворота ни разу.

    При этом «Истиклол» в 5 своих последних поединках победил 5 раз. Команда отличилась аж 20 забитыми мячами, сохранив свои владения сухими.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Истиклол» явно намерен добыть чемпионский титул. Кубок страны команда уже завоевала.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Истиклол» явно прибавит в плане реализации. Стартовый минимальный успех спишем на фактор первого тура.

    Команда в двух последних очных поединках с «Регар-ТадАЗом» не пропустила ни разу. Плюс месяц назад она буквально деклассировала оппонента (5:0).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Истиклол» постарается как можно скорее запрыгнуть в лидеры.

    Статистика для ставок

    • Обе команды еще не пропускали в новом чемпионате

    • «Истиклол» победил в 7 своих последних поединках

    • «Регар-ТадАЗ» до последней виктории уступил 3 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истиклол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.09.

    Прогноз: «Истиклол» выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно прибавят в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Регар-ТадАЗу».

    Ставка: Победа «Исктиклола» в 1 тайме за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.70

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Сиэтл — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Адмирал — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лацио — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лугано — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Серкль Брюгге — Ягеллония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Юргорден — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рапид — Борац
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Регар-ТадАЗ» — «Истиклол»: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 14.03.202514:00. «Истиклол» начнет без прелюдий
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры