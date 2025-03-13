Итальянская «Фиорентина» сыграет против греческого «Панатинаикоса» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Панатинаикос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фиорентина»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Лиги конференций «Фиорентина» заняла 3 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Эта позиция позволила «фиалкам» выйти в 1/8 финала еврокубка.

Последние матчи: «Фиорентина» потерпела поражение в первом матче против «Панатинаикоса» (2:3). Стоит отметить, что итальянцы сначала отыгрались со счета 0:2, но в итоге пропустили третий гол.

Не сыграют: Проблемы со здоровьем в составе «Фиорентины» испытывают Майкл Фолоруншо, Эдоардо Бове и Андреа Колпани.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» проиграла также «Вероне» (0:1), «Комо» (0:2) и «Наполи» (1:2).

«Панатинаикос»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде плей-офф греческий клуб одолел исландский «Викингур» (2:0 — победа дома, 1:2 — поражение в гостях).

Последние матчи: «Панатинаикосу» удалось вырвать победу над «Фиорентиной» в первом матче противостояния. Победный гол на 55-й минуте встречи забил Тете.

Не сыграют: В лазарете греческого клуба находятся Эрик Палмер-Браун, Факундо Пеллистри и Георгиос Вагианнидис.

Состояние команды: «Панатинаикос» не проигрывает на протяжении трёх матчей, обыграв не тольк «Фиорентину», но «Панетоликос» в Суперлиге Греции (2:0), также была ничья с «Атромитосом» (1:1).

Статистика для ставок

«Панатинаикос» не проигрывает на протяжении трёх матчей: 2 победы и 1 ничья

«Фиорентина» потерпела четыре поражения в последних пяти матчах

«Панатинаикос» выиграл у «Фиорентины» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Панатинаикоса» — в 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.