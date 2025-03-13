«Юргорден» дома сыграет против «Пафоса» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Пафос», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Юргорден»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Юргорден» занял итоговое 5 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций шведский «Юргорден» с минимальным счётом уступил кипрскому «Пафосу» (0:1).

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Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Маркус Даниэльсон, с травмой колена из строя выбыл Петр Йоханссон.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трёх играх потерпел поражение.

«Пафос»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Пафос» оказался сильнее «Омонии» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Последние матчи: В первом матче Лиги конференций «Пафос» одержал победу над «Юргорденом» (1:0). Единственный и победный мяч на 65-й минуте забил Муамер Танкович.

Не сыграют: В лазарете кипрского клуба находится травмированный игрок Давид Гольдар.

Состояние команды: В последних пяти матчах кипрский клуб одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке проиграл.

Статистика для ставок

«Юргорден» потерпел второе поражение подряд

«Пафос» одержал три победы в последних пяти матчах

«Пафос» с минимальным счетом обыграл «Юргорден» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Пафоса» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру забивают по одному голу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.

Прогноз: «Юргорден» по статусу выше классом «Пафос», несмотря на проигрыш в первой игре, шведы вполне способны на то, чтобы взять реванш у соперника.

Ставка: Победа «Юргордена» с коэффициентом 2.55.