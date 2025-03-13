ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Фейеноорд»«Интер» со скрипом прошёл «Фейеноорд». Роттердамцы покидают Лигу чемпионов «Байер» — «Бавария»«Бавария» снова разобралась с «Байером» и вышла в четвертьфинал ЛЧ «Барселона» — «Бенфика»«Барса» добила «Бенфику»: яркий перфоманс Ямаля и дубль Рафиньи вывели каталонцев в четвертьфинал ЛЧ
    Все новости спорта

    «Юргорден» возьмет реванш у киприотов?

    «Юргорден» — «Пафос»: Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Пафос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Юргорден» — «Легия»
    «Юргорден» дома сыграет против «Пафоса» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юргорден» — «Пафос», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Юргорден

  • Стокгольм
    •  Юргорден 20:45 Пафос

    Пафос

  • Пафос
    •

    «Юргорден»

    Турнирная таблица: В Лиге конференций «Юргорден» занял итоговое 5 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

    Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций шведский «Юргорден» с минимальным счётом уступил кипрскому «Пафосу» (0:1).

    Юргорден — Пафос: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.433.352.70Бонус$1500
    •

    Не сыграют: Из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Маркус Даниэльсон, с травмой колена из строя выбыл Петр Йоханссон.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трёх играх потерпел поражение.

    «Пафос»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Пафос» оказался сильнее «Омонии» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

  • Назло трибунам. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории России
  • Непростой характер нападающего помог ему побить рекорд страны, но не принес любви фанатов
  • Вчера

    • Последние матчи: В первом матче Лиги конференций «Пафос» одержал победу над «Юргорденом» (1:0). Единственный и победный мяч на 65-й минуте забил Муамер Танкович.

    Не сыграют: В лазарете кипрского клуба находится травмированный игрок Давид Гольдар.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В последних пяти матчах кипрский клуб одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Юргорден» потерпел второе поражение подряд

    • «Пафос» одержал три победы в последних пяти матчах

    • «Пафос» с минимальным счетом обыграл «Юргорден» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юргорден» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Пафоса» — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру забивают по одному голу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.70.

    Прогноз: «Юргорден» по статусу выше классом «Пафос», несмотря на проигрыш в первой игре, шведы вполне способны на то, чтобы взять реванш у соперника.

    Ставка: Победа «Юргордена» с коэффициентом 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.25
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Илбирс — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Бишкек Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лада — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лилль — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гауфф — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Накашима — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Юргорден» — «Пафос»: прогноз и ставка за 1.70, статистика, коэффициенты матча 13.03.202520:45. «Юргорден» возьмет реванш у киприотов?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры