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    «Кыргызалтын» начнет без раскачки

    «Кыргызалтын» — «Бишкек Сити». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 12 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Кыргызалтын» — «Бишкек Сити»
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    12 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Бишкек Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 12 Марта 2025 года

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •  Кыргызалтын 16:30 Bishkek City

    Bishkek City

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» прошедший сезон провел крайне неудачно. Команда в итоге заняла последнее 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Кыргызалтын» отличился лишь 19 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Со счетом 1:0 она переиграла «Азиагол».

    До того команда минимально уступила «Алге». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Алдиером» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кыргызалтын» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.

    В матче с «Бишкек Сити» команда явно будет активно атаковать. Да и опыт выступлений в элите «Кыргызалтын» имеет больший, чем оппонент.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть вторую победу в чемпионате.

    «Бишкек Сити»

    Турнирное положение: «Бишкек Сити» является дебютантом элиты. Однако команда весьма амбициозна!

    Причем «Бишкек Сити» имеет весьма приличный подбор игроков. Во всех линиях у тренерского штаба есть из кого выбирать.

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    • Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. «Бишкек Сити» уверенно переиграл «Озгон» (3:1).

    По ходу встречи команда вела со счетом 2:0. Во втором тайме соперник отыграл один мяч, но бишкекцы забили еще раз, и заслуженно отпраздновали премьерную викторию.

    При этом «Бишкек Сити» явно способен побороться за высокие места. Опыта пока не хватает, но и он — дело наживное!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бишкек Сити» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам смотрится симпатично.

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    При этом «Бишкек Сити» довольно неплохо атакует. Отметим хавбека Антона Землянухина, успевшего поиграть в нескольких крепких клубах.

    В составе команды имеются и легионеры. Так что нет никаких сомнений в обоснованности амбиций клуба.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бишкек Сити» уж точно не боится оппонента.

    Статистика для ставок

    • Обе команды стартовали в чемпионате с победы

    • «Бишкек Сити» только начинает свой путь в элитном дивизионе

    • «Кыргызалтын» лишь чудом избежал вылета из элиты в прошлом сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

    Прогноз: «Кыргызалтын» традиционно успешно противостоит «Бишкек Ситиу».

    Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, а вот «Кыргызалтын» явно начнет поединок активно.

    Ставка: Победа «Кыргызалтына» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Кыргызалтын» — «Бишкек Сити»: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 12.03.202516:30. «Кыргызалтын» начнет без раскачки
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