12 марта во 2-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Бишкек Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» прошедший сезон провел крайне неудачно. Команда в итоге заняла последнее 10 место в турнирной таблице.

При этом «Кыргызалтын» отличился лишь 19 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Со счетом 1:0 она переиграла «Азиагол».

До того команда минимально уступила «Алге». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Алдиером» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кыргызалтын» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.

В матче с «Бишкек Сити» команда явно будет активно атаковать. Да и опыт выступлений в элите «Кыргызалтын» имеет больший, чем оппонент.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается добыть вторую победу в чемпионате.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» является дебютантом элиты. Однако команда весьма амбициозна!

Причем «Бишкек Сити» имеет весьма приличный подбор игроков. Во всех линиях у тренерского штаба есть из кого выбирать.

Последние матчи: стартовый поединок чемпионата команде удался. «Бишкек Сити» уверенно переиграл «Озгон» (3:1).

По ходу встречи команда вела со счетом 2:0. Во втором тайме соперник отыграл один мяч, но бишкекцы забили еще раз, и заслуженно отпраздновали премьерную викторию.

При этом «Бишкек Сити» явно способен побороться за высокие места. Опыта пока не хватает, но и он — дело наживное!

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бишкек Сити» явно не будет побороться за выживание. Да и состав команды по местным меркам смотрится симпатично.

При этом «Бишкек Сити» довольно неплохо атакует. Отметим хавбека Антона Землянухина, успевшего поиграть в нескольких крепких клубах.

В составе команды имеются и легионеры. Так что нет никаких сомнений в обоснованности амбиций клуба.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Бишкек Сити» уж точно не боится оппонента.

Статистика для ставок

Обе команды стартовали в чемпионате с победы

«Бишкек Сити» только начинает свой путь в элитном дивизионе

«Кыргызалтын» лишь чудом избежал вылета из элиты в прошлом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кыргызалтын» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

Прогноз: «Кыргызалтын» традиционно успешно противостоит «Бишкек Ситиу».

Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, а вот «Кыргызалтын» явно начнет поединок активно.

Ставка: Победа «Кыргызалтына» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50