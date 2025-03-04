Реал Мадрид
Атлетико
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Мадридцы выступают в Лиге чемпионов не столь ярко. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 11 позиции.
При этом «Реал» Мадрид набрал всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда Карло Анчелотти 20 мячей в ворота соперников.
Реал Мадрид — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Мадридцы уступили «Бетису» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Реал Сосьедаду» (1:0). Да и поединок с «Жироной» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао, Федерико Вальверде — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Команда Анчелотти в нынешнем сезоне явно не преуспевает. А вот в Лиге чемпионов мадридцы явно поборются за трофей.
Поединки с «Атлетико» для команды традиционно складываются cложно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид выиграл и проиграл по разу.
И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей. Килиан Мбаппе и его партнеры будут агрессивно атаковать.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 5 месте таблицы.
Причем «Атлетико» в 8 турах разжился 18 зачетными баллами. А вот забили «матрасники» 20 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Матрасники» минимально переиграли «Атлетик».
А вот до того команда устроила перестрелку с «Барселоной» (4:4). Зато чуть раньше «матрасники» переиграли «Валенсию» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Коке — травмированы.
Состояние команды: «Матрасники» ныне находятся довольно приличных кондициях. Команда Диего Симеоне не проигрывает уже полтора месяца.
В Примере «Атлетико» также весьма преуспевает. Там «матрасники» пребывают на 1 позиции, набрав 56 очков в 26 матчах.
Отличный сезон выдает Хулиан Альварес. Аргентинец настрелял 10 мячей в чемпионате Испании, прибавив к ним еще 6 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда Симеоне уже 4 матча кряду не проигрывает землякам.
Статистика для ставок
- «Матрасники» не проигрывают «Реалу» уже 4 матча кряду
- «Сливочные» до последней коллизии победили 3 раза кряду
- «Атлетико» не проигрывает уже полтора месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.98 и 1.92.
- 3.55Реал Мадрид — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87ПСВ — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80ПСЖ — Ливерпуль: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: «Сливочные» прекрасно атакуют, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.
Команда Симеоне также преуспевает в плане реализации, да и атака во главе с Гризманном наверняка проявит себя выгодно.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 6.50