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    «Реал» — «Атлетико»: Прогноз на тоталы (к. 3.40), футбол, Лига чемпионов, 4 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Атлетико»
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    Килиан Мбаппе
    4 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 04 Марта 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Мадридцы выступают в Лиге чемпионов не столь ярко. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на скромной 11 позиции.

    При этом «Реал» Мадрид набрал всего 15 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда Карло Анчелотти 20 мячей в ворота соперников.

    Реал Мадрид — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Мадридцы уступили «Бетису» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Реал Сосьедаду» (1:0). Да и поединок с «Жироной» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао, Федерико Вальверде — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Команда Анчелотти в нынешнем сезоне явно не преуспевает. А вот в Лиге чемпионов мадридцы явно поборются за трофей.

    Поединки с «Атлетико» для команды традиционно складываются cложно. В пяти очных встречах «Реал» Мадрид выиграл и проиграл по разу.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Анчелотти постараются соорудить комфортный гандикап перед ответной встречей. Килиан Мбаппе и его партнеры будут агрессивно атаковать.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Основной раунд команда завершила на 5 месте таблицы.

    Причем «Атлетико» в 8 турах разжился 18 зачетными баллами. А вот забили «матрасники» 20 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Матрасники» минимально переиграли «Атлетик».

    А вот до того команда устроила перестрелку с «Барселоной» (4:4). Зато чуть раньше «матрасники» переиграли «Валенсию» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Коке — травмированы.

    Состояние команды: «Матрасники» ныне находятся довольно приличных кондициях. Команда Диего Симеоне не проигрывает уже полтора месяца.

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    В Примере «Атлетико» также весьма преуспевает. Там «матрасники» пребывают на 1 позиции, набрав 56 очков в 26 матчах.

    Отличный сезон выдает Хулиан Альварес. Аргентинец настрелял 10 мячей в чемпионате Испании, прибавив к ним еще 6 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда Симеоне уже 4 матча кряду не проигрывает землякам.

    Статистика для ставок

    • «Матрасники» не проигрывают «Реалу» уже 4 матча кряду

    • «Сливочные» до последней коллизии победили 3 раза кряду

    • «Атлетико» не проигрывает уже полтора месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.98 и 1.92.

    Прогноз: «Сливочные» прекрасно атакуют, и явно постараются соорудить комфортный задел перед ответным поединком.

    Команда Симеоне также преуспевает в плане реализации, да и атака во главе с Гризманном наверняка проявит себя выгодно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 6.50

    Кроме того, есть прогноз на исход в матче за 2.65.

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