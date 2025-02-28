ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Спартак» Золотой бум, дорогостоящие новички и затягивающее болото. Семь ожиданий от весенней части РПЛ «Реал Сосьедад» — «Реал»«Реал» увез победу из Сан-Себастьяна: гол Эндрика и геройство Лунина приближают мадридцев к финалу «Ливерпуль» — «Ньюкасл»«Ливерпуль» укрепляет лидерство: мерсисайдцы уверенно обыграли «Ньюкасл» дома
    Все новости спорта

    «Эйбар» наконец-то победит

    «Картахена» — «Эйбар»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 28 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эйбар
    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Эйбар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эйбар»
    В пятницу, 28 февраля, в 29-м туре испанской Сегунды «Картахена» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 28 Февраля 2025 года

    Картахена

  • Испания. Сегунда
    •  Картахена 22:30 Эйбар

    Эйбар

  • Эйбар
    •

    «Картахена»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 15 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу, уступая безопасной позиции аж 18 баллов.

    «Картахена» отпраздновала всего четыре виктории в текущем чемпионате, трижды сыграла вничью и 20 раз проиграла, разница мячей составляет 17:48.

    Картахена — Эйбар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «подводники» уступили «Эльче» на выезде со счетом 1:2. И таким образом они продлили свою серию из фиаско до шести встреч кряду, в четырех из которых не смогли забить.

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Картахена» к этому поединку подходит с 10-матчевой серией без побед в рамках чемпионата страны. За данный период поединков коллектив два раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений, шесть из которых пришлись на шесть последних игр команды. И за все эти матчи клуб в шести случаях не смог отличиться, а еще в трех встречах забивал по одному голу.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: Баскский коллектив с 34 зачетными пунктами разместился на 16 строке в таблице Сегунды, опережая зону вылета на шесть баллов.

    «Эйбар» выиграл девять встреч из 28 проведенных, семь матчей завершил миром и 12 игр проиграл, забил 26 мячей при 31 пропущенном.

  • «Пари Сен-Жермен» сокрушит «Ливерпуль», «Байер» снова унизит «Баварию» и еще шесть прогнозов на 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Кто-то из фаворитов сойдет с дистанции еще до четвертьфинала
  • 22/02/2025

    • Последние матчи: «Оружейники» в предыдущем поединке чемпионата в родных стенах поделили очки с сантандерским «Расингом» со счетом 2:2. А в двух предыдущих встречах первенства они в гостях проиграли «Кастельону» со счетом 0:2 и расписали ничью в Хихоне со «Спортингом» — 0:0.

    Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Эйбар» к предстоящему поединку подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией. В данном отрезке баски расписали три мировых исхода и столько же встреч проиграли. Выиграть же коллектив смог всего лишь один раз за девять предыдущих игр чемпионата страны, а также по четыре раза играл вничью и уступал за этот отрезок. И за весь данный 9-матчевый период «Эйбар» в четырех случаях не смог забить, а свои ворота на замке сохранил только в одном поединке.

    Статистика для ставок

    • «Картахена» дома уступила в трех предыдущих матчах Сегунды

    • «Эйбар» в гостях проиграл семь из девяти минувших игр чемпионата при одной виктории и ничьей

    • «Эйбар» обыграл «Картахену» в трех последних очных противостояниях, в том числе и на своем поле в первом круге — 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 2.10, победа «Картахены» — 3.75, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.41 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Обе команды к данному поединку подходят не в лучшем состоянии, но «Эйбар» обладает более лучшим подбором исполнителей, да и к тому же удачно играет против «Картахены» в последнее время. Так что рекомендуем ставить на викторию басков.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 2.10.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на то, что забивать будут только баски, учитывая низкую результативность хозяев.

    Ставка: обе забьют: нет 1.80.

    Читайте также

    «Картахена» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.02.2025. Прогнозы на футбол. «Эйбар» наконец-то победит
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры