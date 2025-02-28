В пятницу, 28 февраля, в 29-м туре испанской Сегунды «Картахена» дома примет «Эйбар». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Эйбар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Картахена»

Турнирное положение: Данный коллектив с 15 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу, уступая безопасной позиции аж 18 баллов.

«Картахена» отпраздновала всего четыре виктории в текущем чемпионате, трижды сыграла вничью и 20 раз проиграла, разница мячей составляет 17:48.

Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «подводники» уступили «Эльче» на выезде со счетом 1:2. И таким образом они продлили свою серию из фиаско до шести встреч кряду, в четырех из которых не смогли забить.

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Картахена» к этому поединку подходит с 10-матчевой серией без побед в рамках чемпионата страны. За данный период поединков коллектив два раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений, шесть из которых пришлись на шесть последних игр команды. И за все эти матчи клуб в шести случаях не смог отличиться, а еще в трех встречах забивал по одному голу.

«Эйбар»

Турнирное положение: Баскский коллектив с 34 зачетными пунктами разместился на 16 строке в таблице Сегунды, опережая зону вылета на шесть баллов.

«Эйбар» выиграл девять встреч из 28 проведенных, семь матчей завершил миром и 12 игр проиграл, забил 26 мячей при 31 пропущенном.

Последние матчи: «Оружейники» в предыдущем поединке чемпионата в родных стенах поделили очки с сантандерским «Расингом» со счетом 2:2. А в двух предыдущих встречах первенства они в гостях проиграли «Кастельону» со счетом 0:2 и расписали ничью в Хихоне со «Спортингом» — 0:0.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Состояние команды: «Эйбар» к предстоящему поединку подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией. В данном отрезке баски расписали три мировых исхода и столько же встреч проиграли. Выиграть же коллектив смог всего лишь один раз за девять предыдущих игр чемпионата страны, а также по четыре раза играл вничью и уступал за этот отрезок. И за весь данный 9-матчевый период «Эйбар» в четырех случаях не смог забить, а свои ворота на замке сохранил только в одном поединке.

Статистика для ставок

«Картахена» дома уступила в трех предыдущих матчах Сегунды

«Эйбар» в гостях проиграл семь из девяти минувших игр чемпионата при одной виктории и ничьей

«Эйбар» обыграл «Картахену» в трех последних очных противостояниях, в том числе и на своем поле в первом круге — 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 2.10, победа «Картахены» — 3.75, ничья — 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.41 и 1.53 соответственно.

Прогноз: Обе команды к данному поединку подходят не в лучшем состоянии, но «Эйбар» обладает более лучшим подбором исполнителей, да и к тому же удачно играет против «Картахены» в последнее время. Так что рекомендуем ставить на викторию басков.

Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 2.10.

Прогноз: А вторым вариантом поставим здесь на то, что забивать будут только баски, учитывая низкую результативность хозяев.

Ставка: обе забьют: нет 1.80.