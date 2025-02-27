«Цюрих»
Турнирное положение: «Цюрих» проводит крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата.
При этом «Цюрих» на один пункт отстает от первой шестерки. А вот забила команда не так много: всего 32 мяча в 25 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она переиграла «Ивердон» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Сьона» (1:2). При этом чуть ранее она досадным образом уступила еще и «Санкт-Галлену» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Цюрих» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Цюрих» потенциально обязан бороться за самые высокие места. Вот только команда зачастую чередует успешные результаты с откровенно блеклыми.
Матчи с «Янг Бойз» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Цюрих» победил 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно постарается найти бреши в не самой монолитной обороне соперника.
«Янг Бойз»
Турнирное положение: «Пчёлы» в нынешнем сезоне не преуспевают. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Янг Бойз» на 5 зачетных баллов отстает от квартета лидеров. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пчёлы» минимально переиграли «Лугано».
До того команда уступила скромному «Винтертуру» (0:1). А вот поединок со «Сьоном» завершился уверенной викторией (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Янг Бойз» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчёлы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда способна прибавить во всех игровых компонентах, да и подбор игроков у нее приличный.
При этом «Янг Бойз» явно не преуспевает в плане реализации. «Пчёлы» настреляли 39 мячей в 25 матчах швейцарского чемпионата.
Отлично вписался в игру команды вернувшийся из английских странствий Кристиан Фасснахт. Так что в Кубке Швейцарии команда явно постарается побороться за трофей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Пчёлы» не проигрывают «Цюриху» уже три матча кряду.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- И те, и другие в среднем пропускают больше гола за матч
- «Цюрих» уже почти год не может одолеть «пчёл»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Янг Бойз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
- 1.85Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.80Ливерпуль — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.05Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Пчёлы» выглядят мощнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и опытный Фасснахт наверняка скажет свое веское слово.
Ставка: Победа «Янг Бойз» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10