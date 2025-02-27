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    «Цюрих» — «Янг Бойз»: Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Швейцарии, 27 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Цюрих» — «Янг Бойз»
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    Кристиан Фасснахт
    27 февраля в 1/4 финала Кубка Швейцарии по футболу сыграют «Цюрих» и «Янг Бойз». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Цюрих» — «Янг Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Цюрих»

    Турнирное положение: «Цюрих» проводит крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата.

    При этом «Цюрих» на один пункт отстает от первой шестерки. А вот забила команда не так много: всего 32 мяча в 25 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она переиграла «Ивердон» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Сьона» (1:2). При этом чуть ранее она досадным образом уступила еще и «Санкт-Галлену» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Цюрих» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Цюрих» потенциально обязан бороться за самые высокие места. Вот только команда зачастую чередует успешные результаты с откровенно блеклыми.

    Матчи с «Янг Бойз» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Цюрих» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда явно постарается найти бреши в не самой монолитной обороне соперника.

    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: «Пчёлы» в нынешнем сезоне не преуспевают. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Янг Бойз» на 5 зачетных баллов отстает от квартета лидеров. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Пчёлы» минимально переиграли «Лугано».

    До того команда уступила скромному «Винтертуру» (0:1). А вот поединок со «Сьоном» завершился уверенной викторией (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Янг Бойз» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пчёлы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда способна прибавить во всех игровых компонентах, да и подбор игроков у нее приличный.

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    При этом «Янг Бойз» явно не преуспевает в плане реализации. «Пчёлы» настреляли 39 мячей в 25 матчах швейцарского чемпионата.

    Отлично вписался в игру команды вернувшийся из английских странствий Кристиан Фасснахт. Так что в Кубке Швейцарии команда явно постарается побороться за трофей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Пчёлы» не проигрывают «Цюриху» уже три матча кряду.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • И те, и другие в среднем пропускают больше гола за матч

    • «Цюрих» уже почти год не может одолеть «пчёл»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Янг Бойз» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Пчёлы» выглядят мощнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и опытный Фасснахт наверняка скажет свое веское слово.

    Ставка: Победа «Янг Бойз» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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