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    «РБ Лейпциг» продлит серию неудач «Хайденхайма»

    «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»: Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 23 февраля 2025 года

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    «РБ Лейпциг»
    23 февраля в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в родных стенах сыграет против «Хайденхайма». Начало игры — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Февраля 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: Саксонцы с 37 очками разместились на четвертой позиции в таблице. От пятой строки они оторвались всего на балл, а от третьего места отстают на пять пунктов.

    «РБ Лейпциг» отпраздновал десять викторий, семь встреч свел миром и пять раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 36:29.

    РБ Лейпциг — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Быки» в трех своих предыдущих поединках чемпионата Германии обыграли на своем поле «Санкт-Паули» со счетом 2:0, а также расписали две гостевые ничьи с одинаковым результатом по 0:0, поделив очки с берлинским «Унионом» и «Аугсбургом» в прошлом туре. Перед этим же они проиграли в Австрии «Штурму» 0:1 в Лиге чемпионов и завершили там борьбу.

    Не сыграют: Вилли Орбан дисквалифицирован, Ксавер Шлагер, Антонио Нуса и Бенжамин Хенрикс — травмированы.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» за свои девять предыдущих встреч во всех соревнованиях смог отпраздновать всего лишь три виктории и две из них пришлись на матчи чемпионата Германии. Еще за данный отрезок «красно-белые» дважды проиграли, но в Бундеслиге за это время уступили только раз, и четыре поединка свели мировыми исходами, все которые состоялись на внутренней арене. И выделим еще тот момент, что «быки» не смогли забить в трех из четырех своих предыдущих матчах.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Коллектив из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц с 14 очками идут в зоне стыков. Прямой вылет они опережают по дополнительным показателям, а от безопасной строки отстает на семь пунктов.

    «Хайденхайм» выиграл всего четыре раза за 22 игры, два поединка еще свел миром и 16 встреч проиграл, разница мячей составляет 25:45.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В середине недели «красно-синие» в ответном поединке 1/16 финала Лиги конференций проиграли дома датскому «Копенгагену» со счетом 1:3, но команды выявили сильнейшего только в овертайме, так как немцы победили в гостях 2:1. В последней же игре чемпионата Германии «Хайденхайм» в родных стенах уступил «Майнцу» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Никлас Дорш и Томас Келлер — вне игры.

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    Состояние команды: «Хайденхайм» последний раз в рамках Бундеслиги смог выиграть полтора месяца тому назад, когда на своей территории справился с берлинским «Унионом» со счетом 2:0. После этого коллектив выдал 6-матчевую серию без викторий в чемпионате, начав ее ничейным результатом, а продолжив пятью фиаско подряд. Причем три из этих проигрыша были без забитых мячей, а еще в двух случаях команда смогла забить по голу.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» выиграл в Бундеслиги только раз за пять последних матчей и четыре раза сыграл вничью

    • «Хайденхайм» проиграл пять последних игр чемпионата Германии

    • «РБ Лейпциг» обыграл предстоящего оппонента в четырех предыдущих очных встречах, в том числе и в гостях в первом круге — 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.37, победа «Хайденхайма» — 8.20, ничья — 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.61 соответственно.

    Прогноз: И хотя «быки» в своем последнем отрезке не радуют своих фанов, но «Хайденхайм» находится в куда более разобранном состоянии. Поэтому ждем, что «РБ Лейпциг» заберет здесь три очка, уверенно победив аутсайдера.

    Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1,5) за 1.94.

    Прогноз: И ставим еще здесь на то, что первый забитый мяч не заставит себя ждать и будет проведен в самом начале поединка.

    Ставка: первый гол будет забит до 15-й минуты за 2.95.

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