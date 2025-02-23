23 февраля в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в родных стенах сыграет против «Хайденхайма». Начало игры — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: Саксонцы с 37 очками разместились на четвертой позиции в таблице. От пятой строки они оторвались всего на балл, а от третьего места отстают на пять пунктов.

«РБ Лейпциг» отпраздновал десять викторий, семь встреч свел миром и пять раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 36:29.

Последние матчи: «Быки» в трех своих предыдущих поединках чемпионата Германии обыграли на своем поле «Санкт-Паули» со счетом 2:0, а также расписали две гостевые ничьи с одинаковым результатом по 0:0, поделив очки с берлинским «Унионом» и «Аугсбургом» в прошлом туре. Перед этим же они проиграли в Австрии «Штурму» 0:1 в Лиге чемпионов и завершили там борьбу.

Не сыграют: Вилли Орбан дисквалифицирован, Ксавер Шлагер, Антонио Нуса и Бенжамин Хенрикс — травмированы.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «РБ Лейпциг» за свои девять предыдущих встреч во всех соревнованиях смог отпраздновать всего лишь три виктории и две из них пришлись на матчи чемпионата Германии. Еще за данный отрезок «красно-белые» дважды проиграли, но в Бундеслиге за это время уступили только раз, и четыре поединка свели мировыми исходами, все которые состоялись на внутренней арене. И выделим еще тот момент, что «быки» не смогли забить в трех из четырех своих предыдущих матчах.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Коллектив из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц с 14 очками идут в зоне стыков. Прямой вылет они опережают по дополнительным показателям, а от безопасной строки отстает на семь пунктов.

«Хайденхайм» выиграл всего четыре раза за 22 игры, два поединка еще свел миром и 16 встреч проиграл, разница мячей составляет 25:45.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В середине недели «красно-синие» в ответном поединке 1/16 финала Лиги конференций проиграли дома датскому «Копенгагену» со счетом 1:3, но команды выявили сильнейшего только в овертайме, так как немцы победили в гостях 2:1. В последней же игре чемпионата Германии «Хайденхайм» в родных стенах уступил «Майнцу» со счетом 0:2.

Не сыграют: Никлас Дорш и Томас Келлер — вне игры.

Состояние команды: «Хайденхайм» последний раз в рамках Бундеслиги смог выиграть полтора месяца тому назад, когда на своей территории справился с берлинским «Унионом» со счетом 2:0. После этого коллектив выдал 6-матчевую серию без викторий в чемпионате, начав ее ничейным результатом, а продолжив пятью фиаско подряд. Причем три из этих проигрыша были без забитых мячей, а еще в двух случаях команда смогла забить по голу.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл в Бундеслиги только раз за пять последних матчей и четыре раза сыграл вничью

«Хайденхайм» проиграл пять последних игр чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» обыграл предстоящего оппонента в четырех предыдущих очных встречах, в том числе и в гостях в первом круге — 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.37, победа «Хайденхайма» — 8.20, ничья — 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.61 соответственно.

Прогноз: И хотя «быки» в своем последнем отрезке не радуют своих фанов, но «Хайденхайм» находится в куда более разобранном состоянии. Поэтому ждем, что «РБ Лейпциг» заберет здесь три очка, уверенно победив аутсайдера.

Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1,5) за 1.94.

Прогноз: И ставим еще здесь на то, что первый забитый мяч не заставит себя ждать и будет проведен в самом начале поединка.

Ставка: первый гол будет забит до 15-й минуты за 2.95.