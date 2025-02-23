Атлетик
Вальядолид
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» всего на 6 очков отстает от дуэта лидеров. А вот отличилась команда 37 забитыми мячами в 24 матчах Примеры.
Атлетик — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баски не сумели переиграть «Эспаньол» (1:1).
А вот до того команда уверенно одолела «Жирону» (3:0). А вот поединок с «Бетисом» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 9 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Баски нынче пребывают в неплохих кондициях. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.
Матчи с «Вальядолидом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Баски явно не собираются терять очки на ровном месте.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Вальядолид» крайне слабо атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 52 раза в 24 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда полностью провалила. «Бело-фиолетовые» были биты «Севильей» (0:4).
До того команда потерпела поражение от «Райо Вальекано» (0:1). Плюс поединок с «Вильярреалом» завершился разгромной коллизией (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вальядолид» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 15 пропущенных.
Не сыграют: Рауль Моро, Хавьер Санчес — травмированы. Селим Амалла, Ануар — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Бело-фиолетовые» ныне пребывают в психологической яме. Команда проиграла 5 матчей кряду.
При этом «Вальядолид» в среднем забивает реже гола за матч. Да и в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.
«Бело-фиолетовые» не забивали в двух своих последних матчах. Да и в кадровом плане у команды нынче не самая позитивная ситуация.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Аутсайдер Примеры будет пытаться сдержать атаки басков.
Статистика для ставок
- «Вальядолид» проиграл в 5 своих последних поединках
- «Бело-фиолетовые» в среднем забивают реже гола за матч
- «Атлетик» не проигрывает 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Црвена Звезда — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: «Атлетик» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс сражается за попадание в Лигу чемпионов.
Номинальные гости имеют заметные сложности в плане реализации, а вот баски вряд ли будут особенно надрываться.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.63