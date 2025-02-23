23 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Вальядолид». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» всего на 6 очков отстает от дуэта лидеров. А вот отличилась команда 37 забитыми мячами в 24 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баски не сумели переиграть «Эспаньол» (1:1).

А вот до того команда уверенно одолела «Жирону» (3:0). А вот поединок с «Бетисом» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 9 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски нынче пребывают в неплохих кондициях. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Матчи с «Вальядолидом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Баски явно не собираются терять очки на ровном месте.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Вальядолид» крайне слабо атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 52 раза в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда полностью провалила. «Бело-фиолетовые» были биты «Севильей» (0:4).

До того команда потерпела поражение от «Райо Вальекано» (0:1). Плюс поединок с «Вильярреалом» завершился разгромной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вальядолид» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Рауль Моро, Хавьер Санчес — травмированы. Селим Амалла, Ануар — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Бело-фиолетовые» ныне пребывают в психологической яме. Команда проиграла 5 матчей кряду.

При этом «Вальядолид» в среднем забивает реже гола за матч. Да и в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.

«Бело-фиолетовые» не забивали в двух своих последних матчах. Да и в кадровом плане у команды нынче не самая позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Аутсайдер Примеры будет пытаться сдержать атаки басков.

Статистика для ставок

«Вальядолид» проиграл в 5 своих последних поединках

«Бело-фиолетовые» в среднем забивают реже гола за матч

«Атлетик» не проигрывает 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Атлетик» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс сражается за попадание в Лигу чемпионов.

Номинальные гости имеют заметные сложности в плане реализации, а вот баски вряд ли будут особенно надрываться.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.63