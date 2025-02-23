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    Баски не будут надрываться

    «Атлетик» — «Вальядолид»: Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 23 февраля 2025 года

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    Горка Гурусета
    23 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Вальядолид». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Февраля 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 16:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетик» всего на 6 очков отстает от дуэта лидеров. А вот отличилась команда 37 забитыми мячами в 24 матчах Примеры.

    Атлетик — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Баски не сумели переиграть «Эспаньол» (1:1).

    А вот до того команда уверенно одолела «Жирону» (3:0). А вот поединок с «Бетисом» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Атлетик» забил 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски нынче пребывают в неплохих кондициях. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

    Матчи с «Вальядолидом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетик» победил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Баски явно не собираются терять очки на ровном месте.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Бело-фиолетовые» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 20 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Вальядолид» крайне слабо атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 52 раза в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда полностью провалила. «Бело-фиолетовые» были биты «Севильей» (0:4).

    До того команда потерпела поражение от «Райо Вальекано» (0:1). Плюс поединок с «Вильярреалом» завершился разгромной коллизией (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вальядолид» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Рауль Моро, Хавьер Санчес — травмированы. Селим Амалла, Ануар — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Бело-фиолетовые» ныне пребывают в психологической яме. Команда проиграла 5 матчей кряду.

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    При этом «Вальядолид» в среднем забивает реже гола за матч. Да и в плане надежности тылов у команды имеются заметные сложности.

    «Бело-фиолетовые» не забивали в двух своих последних матчах. Да и в кадровом плане у команды нынче не самая позитивная ситуация.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Аутсайдер Примеры будет пытаться сдержать атаки басков.

    Статистика для ставок

    • «Вальядолид» проиграл в 5 своих последних поединках

    • «Бело-фиолетовые» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Атлетик» не проигрывает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Атлетик» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс сражается за попадание в Лигу чемпионов.

    Номинальные гости имеют заметные сложности в плане реализации, а вот баски вряд ли будут особенно надрываться.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.63

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