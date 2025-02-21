21 февраля в матче 34-го тура второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бёрнли» по итогам 33-х матчей английского Чемпионшипа находится в зоне плей-офф за попадание в Премьер-лигу (топ-6).

Команда занимает третью позицию и на пять баллов отстает от второй строчки, которая уже напрямую выводит в элитный дивизион, а также на три очка опережает ближайшего преследователя «Сандерленд».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле разошелся миром с «Престоном» (0:0).

Ранее «Бордовые» в 32-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах одержали уверенную победу над «Халл Сити» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Рэмси и Бейер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» выиграл трижды, а в 22-х последних матчах не знает поражений.

Это говорит об отличной форме коллектива, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля позволяют ему рассчитывать на успех.

Джош Браунхилл — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с девятью голами.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» по итогам 33-х поединков английского Чемпионшипа находится на девятой позиции в середине турнирной таблицы.

Команда на три очка отстает от зоны плей-офф за попадание в Премьер-лигу (топ-6), а также на 20 баллов от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура второго дивизиона клуб на своем поле потерпел поражение от «Ковентри» (1:2).

Перед этим в 32-м туре национального первенства «Совы» на этот раз набрали максимум очков, когда в чужих стенах одержали победу над «Суонси» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Мусаба, Иорфа, Фамево и Бернард, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Уэнсдей» два раза проиграл при одной победе.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть лучшую форму и класс соперника, а также фактор чужого поля.

Джош Уиндасс — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Бернли» забивала только одна команда

в шести последних матчах «Бернли» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.45, победа «Шеффилд Уэнсдей» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.55.

Прогноз: в 22-х предыдущих матчах хозяева не проиграли. При этом в шести последних из них было забито меньше 2,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гости не выиграли.

Ставка: «Бёрнли» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бёрнли».

Ставка: только одна команда забьет за 2.05