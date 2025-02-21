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    Улучшит ли «Бёрнли» шансы на выход в АПЛ?

    «Бёрнли» — «Шеффилд Уэнсдей»: Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бёрнли» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    «Бёрнли»
    21 февраля в матче 34-го тура второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Февраля 2025 года

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •  Бёрнли 23:00 Шеффилд Уэнсдей

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: «Бёрнли» по итогам 33-х матчей английского Чемпионшипа находится в зоне плей-офф за попадание в Премьер-лигу (топ-6).

    Команда занимает третью позицию и на пять баллов отстает от второй строчки, которая уже напрямую выводит в элитный дивизион, а также на три очка опережает ближайшего преследователя «Сандерленд».

    Бёрнли — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле разошелся миром с «Престоном» (0:0).

    Ранее «Бордовые» в 32-м туре национального чемпионата теперь уже в домашних стенах одержали уверенную победу над «Халл Сити» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Рэмси и Бейер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бёрнли» выиграл трижды, а в 22-х последних матчах не знает поражений.

    Это говорит об отличной форме коллектива, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля позволяют ему рассчитывать на успех.

    Джош Браунхилл — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с девятью голами.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» по итогам 33-х поединков английского Чемпионшипа находится на девятой позиции в середине турнирной таблицы.

    Команда на три очка отстает от зоны плей-офф за попадание в Премьер-лигу (топ-6), а также на 20 баллов от своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 33-го тура второго дивизиона клуб на своем поле потерпел поражение от «Ковентри» (1:2).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства «Совы» на этот раз набрали максимум очков, когда в чужих стенах одержали победу над «Суонси» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Мусаба, Иорфа, Фамево и Бернард, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Уэнсдей» два раза проиграл при одной победе.

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    Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть лучшую форму и класс соперника, а также фактор чужого поля.

    Джош Уиндасс — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Бернли» забивала только одна команда

    • в шести последних матчах «Бернли» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.45, победа «Шеффилд Уэнсдей» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.55.

    Прогноз: в 22-х предыдущих матчах хозяева не проиграли. При этом в шести последних из них было забито меньше 2,5 голов.

    Между тем, в трех из четырех последних матчей гости не выиграли.

    Ставка: «Бёрнли» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Бёрнли».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.05

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