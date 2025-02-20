«Пюник»
Турнирное положение: «Фениксы» привычно сражаются за чемпионский титул. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Пюник» на 3 очков отстает от лидера. А вот забила команда 33 мяча в 17 поединках российского чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Фениксы» были биты «Зенитом» (0:2).
При этом «Пюник» до того с минимальным счетом одолел «Урал». А вот немногим ранее команда разгромно уступила тем же уральцам (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фениксы» нынче выглядят довольно уверенно. Даже в проигранном матче с «Зенитом» команда местами смотрелась симпатично.
При этом «Пюник» традиционно неудачно противостоит «Арарат-Армении». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В двух последних очных встречах с ереванцами команда добыла 4 очка.
«Арарат-Армения»
Турнирное положение: Ереванцы пытаются участвовать в чемпионской гонке. Команда ушла зимовать на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Арарат-Армения» в 17 поединках чемпионата настрелял 37 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ереванцы уверенно переиграли «Хобро» (2:0).
При этом до того команда в перестрелке уступила «Люнгбю» (3:4). А вот поединок с «Кауно Жальгирис» завершился обидной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арарат-Армения» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ереванцы нынче выглядят весьма прилично. В плане реализации команда действует очень даже неплохо.
Причем «Арарат-Армения» имеет довольно крепкий по именам состав. Да и мотивация добыть трофей у команды огромная.
До последней виктории команда проиграла дважды кряду. Причем в проигранных матчах она пропустила в свои ворота 6 раз.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона соперника действует монолитно.
Статистика для ставок
- «Пюник» в среднем пропускает реже раза за матч
- «Арарат-Армения» до последней виктории уступил 2 раза кряду
- «Арарат-Армения» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.
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Прогноз: «Пюник» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.
«Фениксы» весьма неплохо обороняются, плюс в последнее время успешно противостоят «Арарат-Армении».
Ставка: Победа «Пюника» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21