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    «Пюник» завоюет Суперкубок Армении

    «Пюник» — «Арарат-Армения»: Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Суперкубок Армении, 20 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Арарат-Армения»
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    «Пюник»
    20 февраля в финале Суперкубка Армении по футболу сыграют «Пюник» и «Арарат-Армения». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Арарат-Армения», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Пюник»

    Турнирное положение: «Фениксы» привычно сражаются за чемпионский титул. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Пюник» на 3 очков отстает от лидера. А вот забила команда 33 мяча в 17 поединках российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Фениксы» были биты «Зенитом» (0:2).

    При этом «Пюник» до того с минимальным счетом одолел «Урал». А вот немногим ранее команда разгромно уступила тем же уральцам (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фениксы» нынче выглядят довольно уверенно. Даже в проигранном матче с «Зенитом» команда местами смотрелась симпатично.

    При этом «Пюник» традиционно неудачно противостоит «Арарат-Армении». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В двух последних очных встречах с ереванцами команда добыла 4 очка.

    «Арарат-Армения»

    Турнирное положение: Ереванцы пытаются участвовать в чемпионской гонке. Команда ушла зимовать на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Арарат-Армения» в 17 поединках чемпионата настрелял 37 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ереванцы уверенно переиграли «Хобро» (2:0).

    При этом до того команда в перестрелке уступила «Люнгбю» (3:4). А вот поединок с «Кауно Жальгирис» завершился обидной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арарат-Армения» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ереванцы нынче выглядят весьма прилично. В плане реализации команда действует очень даже неплохо.

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    Причем «Арарат-Армения» имеет довольно крепкий по именам состав. Да и мотивация добыть трофей у команды огромная.

    До последней виктории команда проиграла дважды кряду. Причем в проигранных матчах она пропустила в свои ворота 6 раз.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона соперника действует монолитно.

    Статистика для ставок

    • «Пюник» в среднем пропускает реже раза за матч

    • «Арарат-Армения» до последней виктории уступил 2 раза кряду

    • «Арарат-Армения» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

    Прогноз: «Пюник» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

    «Фениксы» весьма неплохо обороняются, плюс в последнее время успешно противостоят «Арарат-Армении».

    Ставка: Победа «Пюника» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

    «Пюник» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. «Пюник» завоюет Суперкубок Армении
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