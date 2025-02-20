20 февраля в финале Суперкубка Армении по футболу сыграют «Пюник» и «Арарат-Армения». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Арарат-Армения», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пюник»

Турнирное положение: «Фениксы» привычно сражаются за чемпионский титул. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Пюник» на 3 очков отстает от лидера. А вот забила команда 33 мяча в 17 поединках российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Фениксы» были биты «Зенитом» (0:2).

При этом «Пюник» до того с минимальным счетом одолел «Урал». А вот немногим ранее команда разгромно уступила тем же уральцам (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фениксы» нынче выглядят довольно уверенно. Даже в проигранном матче с «Зенитом» команда местами смотрелась симпатично.

При этом «Пюник» традиционно неудачно противостоит «Арарат-Армении». В 5 последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В двух последних очных встречах с ереванцами команда добыла 4 очка.

«Арарат-Армения»

Турнирное положение: Ереванцы пытаются участвовать в чемпионской гонке. Команда ушла зимовать на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Арарат-Армения» в 17 поединках чемпионата настрелял 37 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ереванцы уверенно переиграли «Хобро» (2:0).

При этом до того команда в перестрелке уступила «Люнгбю» (3:4). А вот поединок с «Кауно Жальгирис» завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арарат-Армения» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ереванцы нынче выглядят весьма прилично. В плане реализации команда действует очень даже неплохо.

Причем «Арарат-Армения» имеет довольно крепкий по именам состав. Да и мотивация добыть трофей у команды огромная.

До последней виктории команда проиграла дважды кряду. Причем в проигранных матчах она пропустила в свои ворота 6 раз.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только оборона соперника действует монолитно.

Статистика для ставок

«Пюник» в среднем пропускает реже раза за матч

«Арарат-Армения» до последней виктории уступил 2 раза кряду

«Арарат-Армения» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пюник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: «Пюник» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

«Фениксы» весьма неплохо обороняются, плюс в последнее время успешно противостоят «Арарат-Армении».

Ставка: Победа «Пюника» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21