19 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ульсан Хёндэ» и «Шаньдун Тайшань». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ульсан Хёндэ» — «Шаньдун Тайшань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: Корейцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают неудачно. Нынче команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Ульсан Хёндэ» в 7 турах набрал лишь 3 зачетных балла. Да и атака команды выглядит откровенно бледно, настреляв 4 мяча.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Корейцы минимально уступили «Аньянгу».

При этом «Ульсан Хёндэ» чуть ранее уступил «Бурирам Юнайтед» (1:2). А вот до того команда одолела московский «Локомотив» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Корейцы ныне выглядят не столь выгодно. Плюс команда уже потеряла турнирную мотивацию.

К слову, «Ульсан Хёндэ» уступил в 2 своих последних матчах. Да и оборона дает результативные сбои в среднем чаще 2 раз за матч.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться завершить основной раунд на положительной ноте. Да и оппонент имеет проблемы в плане надежности тылов.

«Шаньдун Тайшань»

Турнирное положение: Китайцы в Азиатской Лиге чемпионов не особенно преуспевают. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Шаньдун Тайшань» в 7 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличился 12 забитыми мячами. А вот в свои ворота китайцы пропустили 14 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добыть победу. «Шаньдун Тайшань» одолел «Кванджу» (3:1).

При этом до того команда была разгромлена японским «Кавасаки» (0:4). Зато «Джохор» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шаньдун Тайшань» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Китайцы имеют заметные проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч.

А вот с реализацией у команды все относительно позитивно. Китайцы в среднем забивают практически 2 гола за матч.

В кадровом плане «Шаньдун Тайшань» выглядит не столь грозно. А вот сохранить место в первой восьмерке команда постарается.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и оппонент слишком часто ошибается у своих ворот.

Статистика для ставок

Корейцы в Азиатской Лиге чемпионов в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в Азиатской Лиге чемпионов пропускают в среднем 2 гола за матч

«Ульсан Хёндэ» проиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 2.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.45 и 2.75.

Прогноз: Китайцам для сохранения места в топ-8 нужно побеждать, так что ждем от них высокой атакующей активности.

Номинальные гости явно способны прибавить, да и корейцы имеют проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Шаньдун Тайшань» за 2.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.11