«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» на 4 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 33 мяча в 18 поединках российского чемпионата.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Михаила Галактионова разгромили самаркандское «Динамо» (6:1).
При этом «Локомотив» до того вчистую уступил «Динамо» (0:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Урарту» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Галактионова постепенно набирает нужные кондиции.
При этом «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Уралу». В 5 последних очных поединках «железнодорожники» победили 2 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Забивать в составе москвичей уж точно есть кому.
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» пытается сходу вернуться в элитный дивизион. Команда ушла зимовать на 3 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «Урал» в 21 поединках первенства настрелял лишь 31 мяч. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Уральцы уступили «Зениту» (1:3).
При этом до того команда проиграла еще и «Пюнику». А вот поединок с «Циндао Вест Коаст» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уральцы нынче выглядят не столь ярко. Да и победы в спаррингах даются команде Шатова натужно.
Причем «Урал» имеет довольно крепкий по именам состав. Плюс команда серьезно обновилась в зимнее межсезонье.
В последней очной встрече с «Локомотивом» команда добилась победы (1:0). Да и в нынешней диспозиции подопечные Шатова не боятся оппонента.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Уральцы намерены найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Локомотив» в 5 контрольных поединках выиграл всего 2 раза
- «Урал» не побеждал в 3 последних матчах
- Москвичи в среднем забивают реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.27 и 3.28.
- 2.00Барселона — Райо Вальекано: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.88Жил Висенте — Фамаликан: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.12Альмерия — Эльче: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Локомотив» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.
«Железнодорожники» в контрольных поединках выглядят выгодно, да и оппонент пребывает не в самых лучших своих кондициях.
Ставка: Фора «Локомотива» -1.5 за 2.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что москвичи в первом тайме обыграют команду Шатова.
Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.27