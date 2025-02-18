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    «Локомотив» не заметит команду Шатова

    «Локомотив» — «Урал». Ставка (к. 2.82) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Урал»
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    Сергей Пиняев
    18 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Урал». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» на 4 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 33 мяча в 18 поединках российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Михаила Галактионова разгромили самаркандское «Динамо» (6:1).

    При этом «Локомотив» до того вчистую уступил «Динамо» (0:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Урарту» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Галактионова постепенно набирает нужные кондиции.

    При этом «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Уралу». В 5 последних очных поединках «железнодорожники» победили 2 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Забивать в составе москвичей уж точно есть кому.

    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» пытается сходу вернуться в элитный дивизион. Команда ушла зимовать на 3 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Урал» в 21 поединках первенства настрелял лишь 31 мяч. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Уральцы уступили «Зениту» (1:3).

    При этом до того команда проиграла еще и «Пюнику». А вот поединок с «Циндао Вест Коаст» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Уральцы нынче выглядят не столь ярко. Да и победы в спаррингах даются команде Шатова натужно.

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    Причем «Урал» имеет довольно крепкий по именам состав. Плюс команда серьезно обновилась в зимнее межсезонье.

    В последней очной встрече с «Локомотивом» команда добилась победы (1:0). Да и в нынешней диспозиции подопечные Шатова не боятся оппонента.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Уральцы намерены найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» в 5 контрольных поединках выиграл всего 2 раза

    • «Урал» не побеждал в 3 последних матчах

    • Москвичи в среднем забивают реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.27 и 3.28.

    Прогноз: «Локомотив» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

    «Железнодорожники» в контрольных поединках выглядят выгодно, да и оппонент пребывает не в самых лучших своих кондициях.

    Ставка: Фора «Локомотива» -1.5 за 2.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что москвичи в первом тайме обыграют команду Шатова.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.27

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    «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 18.02.2025. Прогнозы на футбол. «Локомотив» не заметит команду Шатова
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