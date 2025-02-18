18 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Урал». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» бьются за самые высокие места в РПЛ. На зимние каникулы команда ушла, находясь на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» на 4 очка отстает от дуэта лидеров. А вот забила команда 33 мяча в 18 поединках российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Подопечные Михаила Галактионова разгромили самаркандское «Динамо» (6:1).

При этом «Локомотив» до того вчистую уступил «Динамо» (0:2). А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Урарту» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» нынче выглядят довольно уверенно. Команда Галактионова постепенно набирает нужные кондиции.

При этом «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Уралу». В 5 последних очных поединках «железнодорожники» победили 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Забивать в составе москвичей уж точно есть кому.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» пытается сходу вернуться в элитный дивизион. Команда ушла зимовать на 3 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Урал» в 21 поединках первенства настрелял лишь 31 мяч. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Уральцы уступили «Зениту» (1:3).

При этом до того команда проиграла еще и «Пюнику». А вот поединок с «Циндао Вест Коаст» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Уральцы нынче выглядят не столь ярко. Да и победы в спаррингах даются команде Шатова натужно.

Причем «Урал» имеет довольно крепкий по именам состав. Плюс команда серьезно обновилась в зимнее межсезонье.

В последней очной встрече с «Локомотивом» команда добилась победы (1:0). Да и в нынешней диспозиции подопечные Шатова не боятся оппонента.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Уральцы намерены найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Локомотив» в 5 контрольных поединках выиграл всего 2 раза

«Урал» не побеждал в 3 последних матчах

Москвичи в среднем забивают реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.27 и 3.28.

Прогноз: «Локомотив» явно постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и забивать в составе команды есть кому.

«Железнодорожники» в контрольных поединках выглядят выгодно, да и оппонент пребывает не в самых лучших своих кондициях.

Ставка: Фора «Локомотива» -1.5 за 2.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что москвичи в первом тайме обыграют команду Шатова.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.27