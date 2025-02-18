18 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле сыграет против «Брюгге». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» потерпела поражение с результатом 1:2 от нынешнего соперника на выездном поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ей нужно побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла девятую позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 25-го тура итальянского первенства «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Кальяри» (0:0).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на третьей позиции с отставанием в пять баллов от лидера «Наполи», а также в три очка от второго «Интера».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Колашинац, Мальдини, Лукман, Коссуну, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» выиграла лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, с учетом превосходства в классе, а также фактора своего поля, они все же немалы.

Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с четырьмя голами.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» одержал победу с результатом 2:1 над нынешним соперником на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ей достаточно сыграть вничью.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 24-ю позицию с 11 баллами, что и обеспечило ему выступление в стыковых поединках.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на бельгийское первенство, «Брюгге» на чужом поле сыграл вничью с «Сент-Трюйденом» (2:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 26-ти поединков находится на второй позиции, на восемь очков отставая от лидера «Генка» и на шесть баллов опережая ближайшего преследователя.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Брюгге» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже на чужом поле, но с другой стороны — не стоит забывать о явном преимуществе соперника в классе.

Восемь голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Аталанты» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Аталанты» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Брюгге» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.40, победа «Брюгге» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, фактор фаворита игры должен стать решающим.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Аталанты».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20