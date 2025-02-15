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    «Марсель» крупно обыграет «Сент-Этьен» на своем поле

    «Марсель» — «Сент-Этьен». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 15 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Сент-Этьен»
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    «Марсель»
    В 22-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на своем поел примет «Сент-Этьен». Поединок пройдет 15 февраля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Сент-Этьен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Февраля 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:00 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: 9-кратныйтчемпион Франции в текущем первенстве с 43 очками пока идет вторым, отставая на десять пунктов от первого «ПСЖ» и на шесть баллов опережает ближайшего преследователя.

    «Марсель» отпраздновал 13 викторий за 21 проведенную игру, а также по четыре встречи свел вничью и уступал, разница мячей составляет 45:25.

    Марсель — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Провансальцы» вышли победителями из своих последних двух проведенных встреч чемпионата страны, одолев в родных стенах «Лион» со счетом 3:2 и на выезде «Анже» со счетом 2:0 в предыдущем туре. А вот перед данными играми они уступили на выезде «Ницце» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Вратарь Рубен Бланко и хавбек Амин Харит пребывают в лазарете.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Марсель» за свои десять минувших встреч в рамках всех соревнований уступил лишь в одном случае в основное время, уступив три тура тому назад в гостевой игре «Ницце» 0:2. Помимо этого результата «небесно-голубые» еще три поединка завершили мировыми исходами и отпраздновали шесть викторий, пять из которых пришлись на матчи чемпионата Франции.

    И отметим еще тот факт, что «южане» уходили с поля без забитого гола всего лишь в одном поединке из 14 предыдущих.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: 10-кратный чемпион Франции в этом чемпионате на текущий момент с 18 очками разместился в зоне стыков (17 строка). От безопасной позиции его отделяют три балла, а прямой вылет клуб обходит всего на пункт.

    «Сент-Этьен» пять встреч выиграл, три поединка свел вничью и потерпел 13 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 19:45.

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    • Последние матчи: «Зеленые» потерпели фиаско в своих прошлых двух своих поединках чемпионата, крупно проиграв на выезде «Лиллю» со счетом 1:4 и в родных стенах «Ренну» 0:2 в прошлом туре. Ранее же они расписали две мировые по 1:1 с «Нантом» дома и «Осером» в гостях.

    Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом.

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    Состояние команды: В отрезке десяти минувших встреч с учетом всех соревнований «Сент-Этьен» смог отпраздновать одну викторию, два поединка еще свел миром и потерпел семь поражений. В рамках Лиги 1 за это время команда раз побеждала и дважды играла вничью, а также шесть матчей проиграла. И отметим, что в пяти из шести своих предыдущих играх чемпионата страны коллектив и забивал, и пропускал.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» выиграл две предыдущие игры чемпионата

    • «Сент-Этьен» в Лиге 1 не побеждает на протяжении пяти игр кряду, трижды уступив за это время

    • «Марсель» обыграл «Сент-Этьен» в пяти минувших очных встречах, в том числе и в первом круге на выезде — 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марселя» — 1.30, победа «Сент-Этьена» — 11.00, ничья — 6.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.67 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что один из лидеров чемпионата на своем поле уверенно одолеет одного из аутсайдеров, у которого к тому же выиграл в пяти предыдущих очных противостояниях.

    Рекомендуемая ставка: победа «Марселя» с форой (-2) за 2.24.

    Прогноз: И также еще ожидаем, что забитый мяч не заставит себя долго ждать и будет проведено в первую 20-минутку.

    Ставка: Первый гол будет забит до 20-й минуты включительно за 2.30.

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    «Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. «Марсель» крупно обыграет «Сент-Этьен» на своем поле
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