14 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Торино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам 23-х матчей итальянского первенства набрала 38 баллов и находится в верхней половине турнирной таблицы.

Команда занимает восьмую позицию в национальном чемпионате и на четыре очка отстает от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура Серии А «россоблу» в чужих стенах разошлись мировой с «Лечче» (0:0).

Перед этим коллектив сумел пробиться в полуфинал Кубка Италии после того, как на предыдущей стадии опять-таки на чужом поле оказался сильнее «Аталанту» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Де Сильвестри, Фергюсон, Орсолини и Одгор, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» ни разу не проиграла, а в трех последних выиграла дважды.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, неуступчивость соперника будет для них серьезным вызовом.

Риккардо Орсолини, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 28 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию в национальном чемпионате и на восемь очков опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на 10 пунктов отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата «Быки» на своем поле сыграли вничью с «Дженоа» (1:1).

Перед этим коллектив в 23-м туре национального первенства также довольствовался одним баллом, когда в чужих стенах заработал один балл с «Аталантой» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Илич, Тамезе, Схюрс, Ильхан, Савва, Сапата и Нджие, дисквалифицирован — Риччи.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» ни разу не проиграл при шести ничьих и одной победе.

Это сулит гостям неплохие шансы на мировой исход, пусть даже и в чужих стенах, особенно если учесть, что соперника также нередко подвержен ничейному синдрому.

Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Болонья» не проиграла при тотал меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Торино» сыграл вничью

в семи последних матчах «Торино» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.40, победа «Торино» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

Между тем, в семи из восьми последних матчей гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов в шести из них.

Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в шести из семи последних матчей «Торино».

Ставка: ничья за 3.40