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    «Коринтианс» — «Сантос». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Сантос»
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    Неймар
    13 февраля в 9-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Сантос». Начало игры — в 03:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Сантос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Тимао» в чемпионате штата несутся. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Коринтианс» на 6 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей в 9 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тимао» уверенно разделались с «Сан-Бернардо» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Палмейрасом» (1:1). При этом чуть ранее она минимально одолела «Новоризонтиньо».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Коринтианс» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тимао» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 14 мячей в 9 турах чемпионата штата Паулиста.

    Матчи с «Сантосом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Коринтианс» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована прочнее закрепиться на вершине.

    «Сантос»

    Турнирное положение: «Рыбы» не столь выгодно выглядят в чемпионате штата Паулиста. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сантос» в 8 поединках набрал всего 9 очков. При этом команда настреляла 10 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять три очка. Поединок с «Новоризонтиньо» принес лишь сухой паритет.

    До того команда не смогла обыграть «Ботафого» Сан-Паулу (1:1). А вот поединок с «Сан-Паулу» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сантос» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «рыбы» выглядят крайне неубедительно. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Сантос» пока и близко не борется за высокие места. Да и оборона небезгрешна, пропуская в среднем чаще гол за матч.

    Быть может, наконец-то наберет приличные кондиции Неймар. Опытнейший игрок способен вдохнуть новую жизнь в атаки команды.

    Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Рыбы» уже полтора года не проигрывают «тимао».

    Статистика для ставок

    • «Сантос» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Коринтианс» не проигрывал в 5 последних матчах

    • «Сантос» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: Обе команды неплохо выглядят в плане реализации, и уж точно активно сыграют в атаке.

    «Сантос» намерен подняться повыше в таблице, тогда как «тимао» постараются оторваться от преследователей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Коринтианс» — «Сантос»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не ждите!
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