13 февраля в 9-м туре чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Коринтианс» и «Сантос». Начало игры — в 03:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Сантос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» в чемпионате штата несутся. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Коринтианс» на 6 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тимао» уверенно разделались с «Сан-Бернардо» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Палмейрасом» (1:1). При этом чуть ранее она минимально одолела «Новоризонтиньо».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Коринтианс» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тимао» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 14 мячей в 9 турах чемпионата штата Паулиста.

Матчи с «Сантосом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Коринтианс» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда мотивирована прочнее закрепиться на вершине.

«Сантос»

Турнирное положение: «Рыбы» не столь выгодно выглядят в чемпионате штата Паулиста. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Сантос» в 8 поединках набрал всего 9 очков. При этом команда настреляла 10 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять три очка. Поединок с «Новоризонтиньо» принес лишь сухой паритет.

До того команда не смогла обыграть «Ботафого» Сан-Паулу (1:1). А вот поединок с «Сан-Паулу» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сантос» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «рыбы» выглядят крайне неубедительно. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

При этом «Сантос» пока и близко не борется за высокие места. Да и оборона небезгрешна, пропуская в среднем чаще гол за матч.

Быть может, наконец-то наберет приличные кондиции Неймар. Опытнейший игрок способен вдохнуть новую жизнь в атаки команды.

Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Рыбы» уже полтора года не проигрывают «тимао».

Статистика для ставок

«Сантос» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Коринтианс» не проигрывал в 5 последних матчах

«Сантос» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Обе команды неплохо выглядят в плане реализации, и уж точно активно сыграют в атаке.

«Сантос» намерен подняться повыше в таблице, тогда как «тимао» постараются оторваться от преследователей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00