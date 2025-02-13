«Борац» дома сыграет против «Олимпии» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борац»

Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занял 20 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

Последние матчи: В последней игре основнового этапа ЛК «Борац» сыграл вничью с кипрской «Омонией» (0:0).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Никола Четкович.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Борац» расположисля на 2 месте, набрав 41 очко.

«Олимпия»

Турнирная таблица: «Олимпия» в основном этапе Лиги конференций заняла 14 место с активом 10 баллов: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Олимпия» сыграла вничью с «Ягеллонией» (0:0).

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Педро Лукас.

Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» уверенно лидирует, набрав 45 баллов.

Статистика для ставок

«Олимпия» заняла в Лиге конференций 10 место

«Борац» занял в Лиге конференций 20 место

В 2019 «Олимпия» оказалась сильнее «Бораца» в товарищеском матче (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.15, а победа «Бораца» — в 3.15.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Олимпия» более опытная команда, нежели «Борац». В том что словенский клуб добьётся положительного результата, нет сомнений.

Ставка: Фора «Олимпии» (0) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.80.