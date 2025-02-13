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    «Олимпия» зацепиться за положительный результат?

    «Борац» — «Олимпия». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Борац» — «Олимпия»
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    «Серкль Брюгге» — «Олимпия»
    «Борац» дома сыграет против «Олимпии» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 23:00 Олимпия Любляна

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. 1/16 финала
    •

    «Борац»

    Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занял 20 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

    Последние матчи: В последней игре основнового этапа ЛК «Борац» сыграл вничью с кипрской «Омонией» (0:0).

    Борац — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Никола Четкович.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Борац» расположисля на 2 месте, набрав 41 очко.

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: «Олимпия» в основном этапе Лиги конференций заняла 14 место с активом 10 баллов: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Олимпия» сыграла вничью с «Ягеллонией» (0:0).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Педро Лукас.

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    Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» уверенно лидирует, набрав 45 баллов.

    Статистика для ставок

    • «Олимпия» заняла в Лиге конференций 10 место

    • «Борац» занял в Лиге конференций 20 место

    • В 2019 «Олимпия» оказалась сильнее «Бораца» в товарищеском матче (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.15, а победа «Бораца» — в 3.15.

    ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Олимпия» более опытная команда, нежели «Борац». В том что словенский клуб добьётся положительного результата, нет сомнений.

    Ставка: Фора «Олимпии» (0) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.80.

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    «Борац» — «Олимпия»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. «Олимпия» зацепиться за положительный результат?
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