Борац
Олимпия Любляна
«Борац»
Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занял 20 место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
Последние матчи: В последней игре основнового этапа ЛК «Борац» сыграл вничью с кипрской «Омонией» (0:0).
Борац — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Никола Четкович.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В чемпионате Боснии и Герцеговины «Борац» расположисля на 2 месте, набрав 41 очко.
«Олимпия»
Турнирная таблица: «Олимпия» в основном этапе Лиги конференций заняла 14 место с активом 10 баллов: 3 победы, 1 ничья и 2 поражения.
Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Олимпия» сыграла вничью с «Ягеллонией» (0:0).
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы колена находится Педро Лукас.
Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» уверенно лидирует, набрав 45 баллов.
Статистика для ставок
- «Олимпия» заняла в Лиге конференций 10 место
- «Борац» занял в Лиге конференций 20 место
- В 2019 «Олимпия» оказалась сильнее «Бораца» в товарищеском матче (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.15, а победа «Бораца» — в 3.15.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00 соответственно.
- 1.90Эвертон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.95Брюгге — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.30Селтик — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Олимпия» более опытная команда, нежели «Борац». В том что словенский клуб добьётся положительного результата, нет сомнений.
Ставка: Фора «Олимпии» (0) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.80.