Страсбург
Анже
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Кале» и по пенальти «Таон».
Команда по итогам 20-ти туров Лиги 1 занимает девятую позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков и с отрывом в девять баллов от зоны плей-офф за право остаться в элите.
Страсбург — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб в чужих стенах остался без очков, проиграв «Ренну» (0:1).
Перед этим в 19-м туре чемпионата коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже на своем поле одержал победу над «Лиллем» с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл шесть раз при одной ничьей и одном поражении.
Такая форма вроде сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, хотя грядущий соперник если и уступает им в классе, то ненамного, так что сделать это им будет непросто.
Секу Мара и Райан Месси — лучшие бомбардиры команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже», как и соперник, пока что прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Бобиньи» и «Кевильи-Руан Метрополь».
Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает 12-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за выживание, а также с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Гавром» (1:1).
Перед этим в 19-м туре Лиги 1 коллектив в чужих стенах потерпел поражение, когда не нашел контраргументов против «Ланса» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Франции, «Анже» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма не сулит гостям хороших шансов на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник немногим превосходит их классом, так что побороться за выход в четвертьфинал они все же способны.
Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды
- в шести из восьми последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей «Анже» не проиграл.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в пяти из шести последних домашних поединков.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Ле Ман — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:10
- 2.10Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и соперники забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей хозяев.
Ставка: «Страсбург» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.90
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и соперники забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей хозяев.
Ставка: «Страсбург» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.90