В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Бриёшен» на своем поле примет «Ниццу». Поединок пройдет 5 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Кале» и по пенальти «Таон».

Команда по итогам 20-ти туров Лиги 1 занимает девятую позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков и с отрывом в девять баллов от зоны плей-офф за право остаться в элите.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб в чужих стенах остался без очков, проиграв «Ренну» (0:1).

Перед этим в 19-м туре чемпионата коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже на своем поле одержал победу над «Лиллем» с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл шесть раз при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма вроде сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, хотя грядущий соперник если и уступает им в классе, то ненамного, так что сделать это им будет непросто.

Секу Мара и Райан Месси — лучшие бомбардиры команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже», как и соперник, пока что прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Бобиньи» и «Кевильи-Руан Метрополь».

Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает 12-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за выживание, а также с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Гавром» (1:1).

Перед этим в 19-м туре Лиги 1 коллектив в чужих стенах потерпел поражение, когда не нашел контраргументов против «Ланса» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Франции, «Анже» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник немногим превосходит их классом, так что побороться за выход в четвертьфинал они все же способны.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Анже» не проиграл.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в пяти из шести последних домашних поединков.