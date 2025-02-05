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    Одолеет ли «Страсбург» «Анже» в Кубке Франции?

    «Страсбург» — «Анже». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 5 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Анже»
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    Дилан Баква («Страсбург»)
    В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Бриёшен» на своем поле примет «Ниццу». Поединок пройдет 5 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 05 Февраля 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:45 Анже

    Анже

  • Франция. Кубок
    •

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург», в отличие от соперника, пока прошла только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Кале» и по пенальти «Таон».

    Команда по итогам 20-ти туров Лиги 1 занимает девятую позицию с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков и с отрывом в девять баллов от зоны плей-офф за право остаться в элите.

    Страсбург — Анже: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства клуб в чужих стенах остался без очков, проиграв «Ренну» (0:1).

    Перед этим в 19-м туре чемпионата коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже на своем поле одержал победу над «Лиллем» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл шесть раз при одной ничьей и одном поражении.

    Такая форма вроде сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, хотя грядущий соперник если и уступает им в классе, то ненамного, так что сделать это им будет непросто.

    Секу Мара и Райан Месси — лучшие бомбардиры команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже», как и соперник, пока что прошел только две стадии Кубка Франции, обыграв на выезде «Бобиньи» и «Кевильи-Руан Метрополь».

    Команда по итогам 20-ти туров элитного дивизиона страны занимает 12-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за выживание, а также с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура национального первенства клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Гавром» (1:1).

    Перед этим в 19-м туре Лиги 1 коллектив в чужих стенах потерпел поражение, когда не нашел контраргументов против «Ланса» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Франции, «Анже» ни разу не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник немногим превосходит их классом, так что побороться за выход в четвертьфинал они все же способны.

    Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в Кубке Франции текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды

    • в шести из восьми последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Анже» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в пяти из шести последних домашних поединков.


    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.65, победа «Анже» — в 4.60. При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и соперники забьют больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей хозяев.

    Ставка: «Страсбург» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.90

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    «Страсбург» — «Анже»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 05.02.2025. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Страсбург» «Анже» в Кубке Франции?
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