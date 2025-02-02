2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Гавр». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 13-й позиции и борется за выживание.

«Анже» набрал 22 балла и на пять очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также семь пунктов зону вылета — 17-18-е места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура клуб в чужих стенах потерпел минимальное поражение от «Ланса» (0:1).

Ранее в 18-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах уже одержал уверенную победу над «Осером» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Аолу, Аркюс и Шериф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» пять раз выиграл при одном поражении.

Это говорит об отличной форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно на своем поле, особенно если учесть преимущество в классе и текущие проблемы его соперника.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится на самом дне турнирной таблицы.

«Гавр» набрал 13 очков и занимает последнюю, 18-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны плей-офф за выживание, а также на пять пунктов от спасительного 15-го места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на своем поле минимально проиграл «Бресту» (0:1).

Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в чужих стенах сумел взять один балл, сыграв вничью с другой командой из нижней половины таблицы «Реймсом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Грансир, Китала, Туре, Логбо и Кузяев, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гавр» семь раз проиграл при одной ничьей.

Очевидно, что это говорит об ужасной форме гостей, что сулит им мизерные шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против набравшего отличный ход соперника.

Абдулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Анже» выиграл

в восьми из 10-ти последних матчей «Анже» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Гавра» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Анже» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.35, победа «Гавра» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в семи из восьми последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Анже» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в восьми из 10-ти последних матчей хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.25.