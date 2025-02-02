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    Вернется ли «Анже» к победам?

    «Анже» — «Гавр». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Гавр»
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    Эстебан Леполь
    2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Гавр». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Февраля 2025 года

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •  Анже 19:15 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 13-й позиции и борется за выживание.

    «Анже» набрал 22 балла и на пять очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также семь пунктов зону вылета — 17-18-е места.

    Анже — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура клуб в чужих стенах потерпел минимальное поражение от «Ланса» (0:1).

    Ранее в 18-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах уже одержал уверенную победу над «Осером» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Аолу, Аркюс и Шериф, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» пять раз выиграл при одном поражении.

    Это говорит об отличной форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно на своем поле, особенно если учесть преимущество в классе и текущие проблемы его соперника.

    Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится на самом дне турнирной таблицы.

    «Гавр» набрал 13 очков и занимает последнюю, 18-ю позицию с отставанием в четыре балла от зоны плей-офф за выживание, а также на пять пунктов от спасительного 15-го места.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на своем поле минимально проиграл «Бресту» (0:1).

    Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в чужих стенах сумел взять один балл, сыграв вничью с другой командой из нижней половины таблицы «Реймсом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Грансир, Китала, Туре, Логбо и Кузяев, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гавр» семь раз проиграл при одной ничьей.

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    Очевидно, что это говорит об ужасной форме гостей, что сулит им мизерные шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против набравшего отличный ход соперника.

    Абдулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Анже» выиграл

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Анже» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Гавра» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Анже» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.35, победа «Гавра» — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Между тем, в семи из восьми последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Анже» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в восьми из 10-ти последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.25.

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    «Анже» — «Гавр»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Анже» к победам?
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