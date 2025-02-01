«Ноттингем Форест» на своем поле примет «Брайтон» в 24-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 1 февраля и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» нацелился в этом сезоне на Лигу чемпионов. Сейчас команда с 44 очками идет на третьем месте, опережая дуэт преследователей на три очка.

Коллектив за всю турнирную дистанцию отпраздновал 13 викторий, а также по пять раз уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 33:27.

Последние матчи: В своей предыдущей встрече чемпионата страны «лесники» потерпели крупное гостевое поражение от «Борнмута» со счетом 0:5, пропустив четыре гола уже после перерыва. А до этого они расписали дома мировую с «Ливерпулем» со счетом 1:1 и одолели «Саутгемптон» со счетом 3:2 на своем поле.

Не сыграют: Ибраим Сангаре пропустит данный поединок.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Красные» провалили свое последний проведенный поединок, крупно в нем проиграв, пропустив аж пять безответных мячей. Перед этим же «Ноттингем Форест» не уступал на протяжении девяти матчей с учетом всех турниров. За это время команда расписала одну ничью и отпраздновала восемь викторий, семь из которых были в рамках АПЛ. И в четырех из них «лесники» смогли сохранить свои ворота на замке.

«Брайтон»

Турнирное положение: Данный коллектив с 34 баллами разместился на девятой строке в таблице и на шесть пунктов отстает от еврозоны.

«Брайтон» выиграл восемь игр из 23 проведенных, десять раз сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница мячей составляет 35:31.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Чайки» также проиграли свой предыдущий проведенный поединок, уступив в родных стенах с минимальным счетом 0:1 «Эвертону». Перед этим же они выиграли два матча чемпионата подряд, одолев в гостях 2:0 «Ипсвич» и «МЮ» 3:1.

Не сыграют: Джеймс Милнер, Эван Фергюсон, Игор и Джейсон Стил — вне игры.

Состояние команды: Проигрышем в прошлом своем поединке «Брайтон» прервал 7-матчевую серию без фиаско с учетом всех соревнований. Данный отрезок «сине-белые» начали с четырех мировых исходов кряду. и все эти игры пришлись на чемпионат Англии. В последующих же трех встречах они добивались только викторий, раз победив в Кубке страны и дважды в рамках АПЛ. И отметим еще тот факт, что «чайки» не забивали только дважды за 17 предыдущих матчей во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» в рамках АПЛ проиграл лишь раз за минувшие восемь игр и шесть раз победил

«Брайтон» в чемпионате из семи предыдущих игр четыре свел вничью, раз уступил и дважды победил

В первом круге эти клубы на поле «Брайтона» расписали мировую 2:2, а в прошлом сезоне дважды победили «чайки» — 1:0 и 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ноттингем Форест» — 2.48, победа «Брайтона» — 2.90, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.96 соответственно.

Прогноз: Так как оба коллектива в текущем сезоне отменно смотрятся в завершающей стадии, то от их очного противостояния вполне можно ждать обмена голами. Плюс на это еще указывает результативная ничья данных клубов в первом круге.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

Прогноз: И также ставим еще здесь на мировой исход, потому что «чайки» очень миролюбивы в этом чемпионате, да и в первом круге они поделили очки между собой.

Ставка: ничья за 3.50.