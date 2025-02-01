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    «Ноттингем Форест» — «Брайтон». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Брайтон»
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    «Ноттингем Форест»
    «Ноттингем Форест» на своем поле примет «Брайтон» в 24-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 1 февраля и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 15:30 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» нацелился в этом сезоне на Лигу чемпионов. Сейчас команда с 44 очками идет на третьем месте, опережая дуэт преследователей на три очка.

    Коллектив за всю турнирную дистанцию отпраздновал 13 викторий, а также по пять раз уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 33:27.

    Ноттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своей предыдущей встрече чемпионата страны «лесники» потерпели крупное гостевое поражение от «Борнмута» со счетом 0:5, пропустив четыре гола уже после перерыва. А до этого они расписали дома мировую с «Ливерпулем» со счетом 1:1 и одолели «Саутгемптон» со счетом 3:2 на своем поле.

    Не сыграют: Ибраим Сангаре пропустит данный поединок.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Красные» провалили свое последний проведенный поединок, крупно в нем проиграв, пропустив аж пять безответных мячей. Перед этим же «Ноттингем Форест» не уступал на протяжении девяти матчей с учетом всех турниров. За это время команда расписала одну ничью и отпраздновала восемь викторий, семь из которых были в рамках АПЛ. И в четырех из них «лесники» смогли сохранить свои ворота на замке.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 34 баллами разместился на девятой строке в таблице и на шесть пунктов отстает от еврозоны.

    «Брайтон» выиграл восемь игр из 23 проведенных, десять раз сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница мячей составляет 35:31.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Чайки» также проиграли свой предыдущий проведенный поединок, уступив в родных стенах с минимальным счетом 0:1 «Эвертону». Перед этим же они выиграли два матча чемпионата подряд, одолев в гостях 2:0 «Ипсвич» и «МЮ» 3:1.

    Не сыграют: Джеймс Милнер, Эван Фергюсон, Игор и Джейсон Стил — вне игры.

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    Состояние команды: Проигрышем в прошлом своем поединке «Брайтон» прервал 7-матчевую серию без фиаско с учетом всех соревнований. Данный отрезок «сине-белые» начали с четырех мировых исходов кряду. и все эти игры пришлись на чемпионат Англии. В последующих же трех встречах они добивались только викторий, раз победив в Кубке страны и дважды в рамках АПЛ. И отметим еще тот факт, что «чайки» не забивали только дважды за 17 предыдущих матчей во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • «Ноттингем Форест» в рамках АПЛ проиграл лишь раз за минувшие восемь игр и шесть раз победил

    • «Брайтон» в чемпионате из семи предыдущих игр четыре свел вничью, раз уступил и дважды победил

    • В первом круге эти клубы на поле «Брайтона» расписали мировую 2:2, а в прошлом сезоне дважды победили «чайки» — 1:0 и 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ноттингем Форест» — 2.48, победа «Брайтона» — 2.90, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: Так как оба коллектива в текущем сезоне отменно смотрятся в завершающей стадии, то от их очного противостояния вполне можно ждать обмена голами. Плюс на это еще указывает результативная ничья данных клубов в первом круге.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на мировой исход, потому что «чайки» очень миролюбивы в этом чемпионате, да и в первом круге они поделили очки между собой.

    Ставка: ничья за 3.50.

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    «Ноттингем Форест» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Команды поделят между собой очки
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