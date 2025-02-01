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    «Монца» — «Верона». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Серия A, 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Верона»
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    Даниэль Мальдини
    1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Февраля 2025 года

    Монца

  • Монца
    •  Монца 17:00 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Монца»

    Турнирное положение: «Брианцоли» всеми силами сражаются за выживание в Серии A. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

    При этом «Монца» на 7 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 раза в 22 матчах.

    Монца — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брианцоли» уступили «Дженоа» (0:2).

    До того команда проиграла более крепкой «Болонье» (1:3). При этом чуть ранее она сумела одолеть сильную «Фиорентину» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Монца» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Самуэле Биринделли, Маттео Пессина — травмированы. Алессандро Бьянко — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Брианцоли» слабовато атакуют. Команда настреляла всего 20 мячей в 22 поединках Серии A.

    Матчи с «Вероной» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Монца» победила 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются оттолкнуться от дна таблицы. Плюс в двух последних очных поединках команда не пропускала от «мастифов».

    «Верона»

    Турнирное положение: «Мастифы» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Верона» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Мастифы» подписали мировую с «Венецией» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Лацио» (0:3). Да и поединок с «Наполи» также завершился болезненной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Абду Харруи — травмирован.

    Состояние команды: «Мастифы» не побеждали в 4 своих последних матчах. А вот в январе команда забила всего один мяч в четырех матчах.

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    При этом «Верона» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и вообще, команда все никак не обретет столь нужную стабильность.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Вот только пропускают «мастифы» чаще всех в Серии A.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Мастифы» способны поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Верона» уже 14 лет не может одолеть «Монцу»

    • «Мастифы» не побеждали в 4 последних поединках

    • «Монца» проиграла в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Монца» нынче выглядит не лучшим образом, уступив в двух своих последних матчах.

    Веронцы довольно неплохо атакуют, вот только проблемы с надежностью тылов решить пока не удается.

    Ставка: Ничья за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Монца» — «Верона»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Победителя не будет?!
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