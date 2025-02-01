1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Брианцоли» всеми силами сражаются за выживание в Серии A. На данный момент команда занимает 20 место в турнирной таблице.

При этом «Монца» на 7 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 раза в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брианцоли» уступили «Дженоа» (0:2).

До того команда проиграла более крепкой «Болонье» (1:3). При этом чуть ранее она сумела одолеть сильную «Фиорентину» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Монца» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Самуэле Биринделли, Маттео Пессина — травмированы. Алессандро Бьянко — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Брианцоли» слабовато атакуют. Команда настреляла всего 20 мячей в 22 поединках Серии A.

Матчи с «Вероной» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Монца» победила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются оттолкнуться от дна таблицы. Плюс в двух последних очных поединках команда не пропускала от «мастифов».

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Верона» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. «Мастифы» подписали мировую с «Венецией» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Лацио» (0:3). Да и поединок с «Наполи» также завершился болезненной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Абду Харруи — травмирован.

Состояние команды: «Мастифы» не побеждали в 4 своих последних матчах. А вот в январе команда забила всего один мяч в четырех матчах.

При этом «Верона» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. Да и вообще, команда все никак не обретет столь нужную стабильность.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Вот только пропускают «мастифы» чаще всех в Серии A.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Мастифы» способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Верона» уже 14 лет не может одолеть «Монцу»

«Мастифы» не побеждали в 4 последних поединках

«Монца» проиграла в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Монца» нынче выглядит не лучшим образом, уступив в двух своих последних матчах.

Веронцы довольно неплохо атакуют, вот только проблемы с надежностью тылов решить пока не удается.

Ставка: Ничья за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20