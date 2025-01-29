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    «Ред Булл Зальцбург» — «Атлетико». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 29 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Зальцбург

  • Зальцбург
    •  Зальцбург 23:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
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    «Ред Булл Зальцбург»

    Турнирное положение: «Быки» в нынешней Лиге чемпионов откровенно провалились. Нынче команда пребывает на 34 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ред Булл Зальцбург» в 7 турах набрал всего 3 очка. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой 23 раза.

    Зальцбург — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «быки» были разгромлены. Команда уступила мадридскому «Реалу» (1:5).

    При этом «Ред Булл Зальцбург» чуть ранее проиграл «Мидтьюлланну» (2:3). А вот до того случилось поражение от «Баварии» (0:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Быки» ныне переживают непростой период. При этом в своем чемпионате команда находится на 5 позиции.

    Вообще, «Ред Булл Зальцбург» традиционно неудачно противостоит «матрасникам». Из трех очных поединков австрийцы победили 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Быки» намерены дать бой столь сильному сопернику.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико» в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота «матрасники» пропустили 11 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. «Матрасники» подписали мировую с «Вильярреалом» (1:1).

    При этом до того команда уверенно переиграла «Байер» (2:1). Вот только поединок с «Леганесом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при всего 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мадридцы довольно прилично атакуют. Да и в Лиге чемпионов команда постарается сохранить место в топ-8.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 4 зачетных балла.

    В кадровом плане «Атлетико» выглядит весьма выгодно. В этом поединке «матрасники» смогут рассчитывать на всех своих ведущих игроков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Антуан Гризманн и его партнеры постараются как можно скорее взломать оборону австрийцев.

    Статистика для ставок

    • «Быки» в среднем пропускают 3 гола за матч

    • Мадридцы в Лиге чемпионов забивают в среднем 2 гола за матч

    • «Ред Булл Зальцбург» проиграл в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Матрасники» весьма прилично атакуют, да и вообще, превосходят соперника в классе.

    «Атлетико» выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме победитель определен не будет.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50

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