23 января в седьмом туре основного этапа Лиги Европы «Мальмё» на своем поле сыграет против «Твенте». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Твенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальмё»

Турнирное положение: «Мальмё» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 31-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала четыре балла и лишь на три пункта отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, «Мальмё» на нейтральном поле одержал победу над чешским «Слованом» Либерец (1:0).

Новый розыгрыш первенства Швеции еще не начался, а по итогам сезона-2024 коллектив стал чемпионом страны с отрывом в 11 очков от второго «Хаммарбю».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один — официальным, «Мальмё» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также его лучший игровой тонус.

Эрик Ботхейм — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

«Твенте»

Турнирное положение: «Твенте» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 30-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала четыре очка и, как соперник, на три балла отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на нидерландское первенство, «Твенте» на чужом поле потерпел поражение от «Бреды» (1:2).

В национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на пятой позиции в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отставанием в шесть очков от зоны Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Ламмерс, Хилгерс и Таха, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Твенте» три раза проиграл и лишь однажды выиграл.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, они немалы, если учесть небольшой перевес в классе и игровую практику в официальных матчах.

Сэм Ламмерс, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Мальмё» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Твенте» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Твенте» проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.10, победа «Мальмё» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в восьми из 10-ти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят хозяев в классе, а те, в свою очередь, не проводили официальных матчей с 12 декабря.

Ставка: «Твенте» победит за 2.55