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    Кто сохранит шансы на плей-офф Лиги Европы?

    «Мальмё» — «Твенте». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Лига Европы, 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мальмё» — «Твенте»
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    Эрик Ботхейм
    23 января в седьмом туре основного этапа Лиги Европы «Мальмё» на своем поле сыграет против «Твенте». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Твенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 20:45 Твенте

    Твенте

  • Энсхеде
    •

    «Мальмё»

    Турнирное положение: «Мальмё» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 31-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала четыре балла и лишь на три пункта отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

    Мальмё — Твенте: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, «Мальмё» на нейтральном поле одержал победу над чешским «Слованом» Либерец (1:0).

    Новый розыгрыш первенства Швеции еще не начался, а по итогам сезона-2024 коллектив стал чемпионом страны с отрывом в 11 очков от второго «Хаммарбю».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один — официальным, «Мальмё» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также его лучший игровой тонус.

    Эрик Ботхейм — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

    «Твенте»

    Турнирное положение: «Твенте» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 30-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала четыре очка и, как соперник, на три балла отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

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  • 20/01/2025

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на нидерландское первенство, «Твенте» на чужом поле потерпел поражение от «Бреды» (1:2).

    В национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на пятой позиции в зоне плей-офф за выход в Лигу конференций с отставанием в шесть очков от зоны Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Ламмерс, Хилгерс и Таха, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Твенте» три раза проиграл и лишь однажды выиграл.

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    Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, они немалы, если учесть небольшой перевес в классе и игровую практику в официальных матчах.

    Сэм Ламмерс, который травмирован — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Мальмё» забивали больше 3,5 голов

    • в трех последних матчах «Твенте» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Твенте» проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.10, победа «Мальмё» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в восьми из 10-ти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят хозяев в классе, а те, в свою очередь, не проводили официальных матчей с 12 декабря.

    Ставка: «Твенте» победит за 2.55

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    «Мальмё» — «Твенте»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. Кто сохранит шансы на плей-офф Лиги Европы?
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