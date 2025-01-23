23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лудогорец»

Турнирное положение: Болгары в нынешней Лиге Европы выступают не лучшим образом. Нынче команда пребывает на 32 месте турнирной таблицы.

При этом «Лудогорец» в 6 стартовых турах набрал лишь 3 очка. А вот атака команды выглядит не лучшим образом, отличившись всего 3 результативными выстрелами.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке болгары разгромно проиграли. Донецкий «Шахтер» отгрузил им 4 безответных мяча.

При этом «Лудогорец» чуть ранее минимально переиграл «Янг Бойз». А вот до того команда подписала мировую с «Ботошани» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Болгары крепки, однако стабильностью явно не блещут. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Вообще, «Лудогорец» традиционно неудачно противостоит «Мидтьюлланном». Из трех очных поединков был проигран один при двух паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Болгары еще имеют математические на попадание в плей-офф.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: Датчане нынешний сезон проводят бледновато. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 23 месте турнирной таблицы.

Причем «Мидтьюлланн» в 6 поединках Лиги Европы отличился 5 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Со счетом 3:2 был обыгран «Ред Булл Зальцбург».

При этом до того команда потерпела поражение от «Порту» (0:2). Зато скромный «Вайле» был обыгран весьма уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидтьюлланн» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Датчане чередует успешные поединки с блеклыми. А вот в Лиге Европы команда постарается сохранить место в топ-24.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем отставание от «Копенгагена» измеряется лишь дополнительными показателями.

В кадровом плане «Мидтьюлланн» выглядит не столь выгодно. Вот только в Лиге Европы команда забивает в среднем реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Тем более, у болгар не особо надежные тылы.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» еще ни разу не проигрывал «Лудогорцу»

Обе команды в Лиге Европы забивают в среднем реже гола за матч

«Лудогорец» в трех очных встречах лишь однажды забил в ворота датчан

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.85 и 1.68.

Прогноз: Болгары до последнего будут биться за выход в плей-офф, и уж точно активно понесутся в атаку.

«Мидтьюлланн» выглядит не столь монолитно, чередуя успешные поединки с откровенно неудачными.

Ставка: Победа «Лудогорца» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10