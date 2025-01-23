23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» в нынешней Лиге Европы выступают не лучшим образом. Нынче команда пребывает на 26 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» в 6 стартовых турах набрал лишь 6 очков. А вот атака команды выглядит не лучшим образом, отличившись всего 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Деревенские» сумели победить. Команда уверенно расправилась с «Хольштайном» (3:1).

При этом «Хоффенхайм» чуть ранее был сметен «Баварией» (0:5). А вот до того команда уступила еще и «Вольфсбургу» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Деревенские» крепки, однако стабильностью явно не блещут. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Вообще, «Хоффенхайм» имеет проблемы с надежностью тылов. В 18 поединках Бундеслиги команда пропустила 35 мячей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Деревенские» намерены побороться за попадание в плей-офф.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» нынешний сезон проводят бледновато. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» в 6 поединках Лиги Европы отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота англичане пропустили 7 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова разочаровала. Лондонцы уступили «Эвертону» (2:3).

При этом до того команда потерпела поражение от «Арсенала» (1:2). Зато в Кубке Англии в овертайме был обыгран скромнейший «Тэмворс» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» проиграли в 2 своих последних поединках. А вот в Лиге Европы команда постарается запрыгнуть в топ-8.

В своем чемпионате команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 8 зачетных баллов.

В кадровом плане «Тоттенхэм» выглядит весьма выгодно. Вот только в АПЛ лондонцы выступают крайне неудачно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Наверняка свое веское скажет вожак «шпор» Сон Хын Мин.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» проиграл в 2 своих последних матчах

Немцы в Лиге Европы забивают в среднем реже гола за матч

«Хоффенхайм» до последней виктории проиграл дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Лондонцы намерены прервать серию своих неудач, и уж точно активно понесутся в атаку.

«Тоттенхэм» выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.75