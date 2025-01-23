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    Добудут ли «шпоры» три очка?

    «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 20:45 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» в нынешней Лиге Европы выступают не лучшим образом. Нынче команда пребывает на 26 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хоффенхайм» в 6 стартовых турах набрал лишь 6 очков. А вот атака команды выглядит не лучшим образом, отличившись всего 5 результативными выстрелами.

    Хоффенхайм — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Деревенские» сумели победить. Команда уверенно расправилась с «Хольштайном» (3:1).

    При этом «Хоффенхайм» чуть ранее был сметен «Баварией» (0:5). А вот до того команда уступила еще и «Вольфсбургу» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Деревенские» крепки, однако стабильностью явно не блещут. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Вообще, «Хоффенхайм» имеет проблемы с надежностью тылов. В 18 поединках Бундеслиги команда пропустила 35 мячей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Деревенские» намерены побороться за попадание в плей-офф.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» нынешний сезон проводят бледновато. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тоттенхэм» в 6 поединках Лиги Европы отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота англичане пропустили 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова разочаровала. Лондонцы уступили «Эвертону» (2:3).

    При этом до того команда потерпела поражение от «Арсенала» (1:2). Зато в Кубке Англии в овертайме был обыгран скромнейший «Тэмворс» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шпоры» проиграли в 2 своих последних поединках. А вот в Лиге Европы команда постарается запрыгнуть в топ-8.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 8 зачетных баллов.

    В кадровом плане «Тоттенхэм» выглядит весьма выгодно. Вот только в АПЛ лондонцы выступают крайне неудачно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Наверняка свое веское скажет вожак «шпор» Сон Хын Мин.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» проиграл в 2 своих последних матчах

    • Немцы в Лиге Европы забивают в среднем реже гола за матч

    • «Хоффенхайм» до последней виктории проиграл дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Лондонцы намерены прервать серию своих неудач, и уж точно активно понесутся в атаку.

    «Тоттенхэм» выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.75

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    «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. Добудут ли «шпоры» три очка?
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