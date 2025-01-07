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    Прервет ли «Мельбурн Сити» победы «Вестерн Юнайтед»?

    «Мельбурн Сити» — «Вестерн Юнайтед». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мельбурн Сити» — «Вестерн Юнайтед»
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    Йонатан Коэн
    Во вторник, 7 января, в 17-м туре австралийской А-лиги «Мельбурн Сити» дома примет «Вестерн Юнайтед». Начало игры запланировано на 10:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мельбурн Сити» — «Вестерн Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 07 Января 2025 года

    Мельбурн Сити

  • Австралия. А-лига
    •  Мельбурн Сити 10:00 Вестерн Юнайтед

    Вестерн Юнайтед

  • Австралия. А-лига
    •

    «Мельбурн Сити»

    Турнирное положение: «Мельбурн Сити» по итогам 10-ти поединков австралийского первенства набрал 18 очков и находится в зоне плей-офф (3-6-я позиции).

    Команда занимает четвертую строчку в таблице и на один балл отстает от зоны выступлений в финальной серии, а также на три пункта опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

    Мельбурн Сити — Вестерн Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата клуб на своем поле переиграл «Веллингтон Феникс» (2:0).

    Перед этим в 11-м туре австралийского первенства коллектив на выездной арене разошелся миром с «Сентрал Кост Маринерс» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Леки, Тилио, Джегго, Капуто, Коэн, Куэн, Лопейн, Наббут, Нецовски, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на А-лигу, «Мельбурн Сити» ни разу не проиграл, но в четырех последних матчах победил лишь раз.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, зато обещает хорошие перспективы на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.

    Йонатан Коэн — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.

    «Вестерн Юнайтед»

    Турнирное положение: «Вестерн Юнайтед» по итогам 11-ти поединков также, как и соперник, набрал 18 баллов и находится в зоне плей-офф.

    Команда занимает шестую строчку в таблице и на один балл отстает от зоны выступлений в финальной серии, а также на три пункта опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура первенства клуб на чужом поле сумел переиграть «Петр Глори» (3:2).

    Перед этим коллектив в 11-м туре А-лиги в домашних стенах с минимальным результатом одержал победу над «Брисбен Роар» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Шарбель Шамун, Уолати, Донаки, Паскуали, Каддур, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Вестерн Юнайтед» выиграл четыре раза и не уступает уже пять игр.

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    Такая форма сулит гостям отличные шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, с другой стороны соперник давно не проигрывает, что усложняет им задачу взять три очка.

    Хироси Ибусуки — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Мельбурн Сити» сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Мельбурн Сити» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Вестерн Юнайтед» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мельбурн Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.90, победа «Вестерн Юнайтед» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости забивали больше 1,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    И хотя в трех последних матчах хозяева пропустили меньше 1,5 голов, результативность поединков фаворита обещает стать решающим фактором.

    Ставка: индивидуальный тотал гостей больше 1,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Вестерн Юнайтед» победит за 3.15

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    «Мельбурн Сити» — «Вестерн Юнайтед»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Мельбурн Сити» победы «Вестерн Юнайтед»?
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