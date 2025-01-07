Во вторник, 7 января, в 17-м туре австралийской А-лиги «Мельбурн Сити» дома примет «Вестерн Юнайтед». Начало игры запланировано на 10:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мельбурн Сити» — «Вестерн Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мельбурн Сити»

Турнирное положение: «Мельбурн Сити» по итогам 10-ти поединков австралийского первенства набрал 18 очков и находится в зоне плей-офф (3-6-я позиции).

Команда занимает четвертую строчку в таблице и на один балл отстает от зоны выступлений в финальной серии, а также на три пункта опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата клуб на своем поле переиграл «Веллингтон Феникс» (2:0).

Перед этим в 11-м туре австралийского первенства коллектив на выездной арене разошелся миром с «Сентрал Кост Маринерс» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Леки, Тилио, Джегго, Капуто, Коэн, Куэн, Лопейн, Наббут, Нецовски, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на А-лигу, «Мельбурн Сити» ни разу не проиграл, но в четырех последних матчах победил лишь раз.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, зато обещает хорошие перспективы на мировой исход, особенно если учесть фактор своего поля.

Йонатан Коэн — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.

«Вестерн Юнайтед»

Турнирное положение: «Вестерн Юнайтед» по итогам 11-ти поединков также, как и соперник, набрал 18 баллов и находится в зоне плей-офф.

Команда занимает шестую строчку в таблице и на один балл отстает от зоны выступлений в финальной серии, а также на три пункта опережает седьмое место, что вне зоны плей-офф.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура первенства клуб на чужом поле сумел переиграть «Петр Глори» (3:2).

Перед этим коллектив в 11-м туре А-лиги в домашних стенах с минимальным результатом одержал победу над «Брисбен Роар» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Шарбель Шамун, Уолати, Донаки, Паскуали, Каддур, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Австралии, «Вестерн Юнайтед» выиграл четыре раза и не уступает уже пять игр.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на победу или по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, с другой стороны соперник давно не проигрывает, что усложняет им задачу взять три очка.

Хироси Ибусуки — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мельбурн Сити» сыграл вничью

в трех последних матчах «Мельбурн Сити» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Вестерн Юнайтед» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мельбурн Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.90, победа «Вестерн Юнайтед» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости забивали больше 1,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

И хотя в трех последних матчах хозяева пропустили меньше 1,5 голов, результативность поединков фаворита обещает стать решающим фактором.

Ставка: индивидуальный тотал гостей больше 1,5 голов за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Вестерн Юнайтед» победит за 3.15