7 января в 1/4 финала Кубка Бельгии по футболу сыграют «Брюгге» и «АХ Лёвен». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «АХ Лёвен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Чёрно-синие» привычно сражаются за чемпионство в Бельгии. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Брюгге» весьма неплохо атакует, отличившись 44 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома она перестреляла «Вестерло» (4:3).

А вот до того команда подписала мировую с «Юнионом» (2:2). При этом поединок с «Генком» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Брюгге» забил 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Брюгге» всего лишь на один зачетный балл отстает от лидера чемпионата. Да и в Кубке страны «чёрно-синие» поборются за трофей.

Матчи с «АХ Лёвеном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Брюгге» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Чёрно-синие» банально на две головы сильнее соперника.

«АХ Лёвен»

Турнирное положение: Эта команда нынче ходит в середняках бельгийского чемпионата. Ныне она находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «АХ Лёвен» настрелял 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Беерсхот» был переигран уверенно (2:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Серкль Брюгге». Зато поединок с «Шарлеруа» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «АХ Лёвен» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «АХ Лёвен» проводит довольно продуктивный отрезок. Вот только средняя результативность чуть не достигает гола за матч.

При этом «АХ Лёвен» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато отставание от топ-6 составляет лишь 5 очков.

Команда уже больше четырех лет не обыгрывает «Брюгге». Да и в нынешней диспозиции тягаться с местным грандом ей будет сложновато.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Главным будет сдерживание атак грозного соперника.

Статистика для ставок

«АХ Лёвен» не побеждал «чёрно-синих» более 4 лет

«Брюгге» не проигрывает с конца октября

«АХ Лёвен» в среднем забивает чуть реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Брюге» явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесется в атаку.

«Чёрно-синие» прекрасно атакуют, плюс явно намерены побороться за Кубок Бельгии.

Ставка: Фора «Брюгге» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63