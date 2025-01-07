Брюгге
Ауд-Хеверле Лёвен
«Брюгге»
Турнирное положение: «Чёрно-синие» привычно сражаются за чемпионство в Бельгии. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Брюгге» весьма неплохо атакует, отличившись 44 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 23 раза.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Дома она перестреляла «Вестерло» (4:3).
А вот до того команда подписала мировую с «Юнионом» (2:2). При этом поединок с «Генком» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Брюгге» забил 12 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Брюгге» всего лишь на один зачетный балл отстает от лидера чемпионата. Да и в Кубке страны «чёрно-синие» поборются за трофей.
Матчи с «АХ Лёвеном» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Брюгге» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Чёрно-синие» банально на две головы сильнее соперника.
«АХ Лёвен»
Турнирное положение: Эта команда нынче ходит в середняках бельгийского чемпионата. Ныне она находится на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «АХ Лёвен» настрелял 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 20 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Беерсхот» был переигран уверенно (2:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «Серкль Брюгге». Зато поединок с «Шарлеруа» завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах «АХ Лёвен» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «АХ Лёвен» проводит довольно продуктивный отрезок. Вот только средняя результативность чуть не достигает гола за матч.
При этом «АХ Лёвен» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато отставание от топ-6 составляет лишь 5 очков.
Команда уже больше четырех лет не обыгрывает «Брюгге». Да и в нынешней диспозиции тягаться с местным грандом ей будет сложновато.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Главным будет сдерживание атак грозного соперника.
Статистика для ставок
- «АХ Лёвен» не побеждал «чёрно-синих» более 4 лет
- «Брюгге» не проигрывает с конца октября
- «АХ Лёвен» в среднем забивает чуть реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брюгге» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
- 1.80Интер — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Вулверхэмптон — Ноттингем Форест: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Брюге» явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесется в атаку.
«Чёрно-синие» прекрасно атакуют, плюс явно намерены побороться за Кубок Бельгии.
Ставка: Фора «Брюгге» -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63