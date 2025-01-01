Лутон Таун
Норвич Сити
«Лутон Таун»
Турнирное положение: «Шляпники» увязли в низах турнирной таблицы. На данный момент команда находится на скромном 19 месте.
На данный момент «Лутон Таун» лишь на 4 пункта опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз в 24 поединках.
Лутон Таун — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шляпники» уступили «Суонси» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Бристоль Сити» (0:1). При этом чуть ранее она переиграла «Дерби Каунти» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лутон Таун» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Джозеф Джонсон — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Шляпники» проиграли в двух своих последних поединках. Да и оборона ошибается чересчур часто.
Матчи против «Норвича» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лутон Таун» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.
«Норвич»
Турнирное положение: «Канарейки» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Норвич» в 24 матчах набрал всего 30 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 36 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Канарейки» расписали мировую с «рейнджерами» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Миллуоллу» (2:1). Вот только встреча с «Сандерлендом» завершилась досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Норвич» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Джошуа Сарджент — травмирован.
Состояние команды: «Канарейки» все никак не приблизятся к топ-6. На данный момент команда отстает от искомой зоны стыков на 7 очков.
При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот с реализацией у команды полный порядок — 40 забитых мячей в 24 поединках.
«Канарейки» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Да и отсутствие Сарджента явно сказывается на атакующих действиях команды.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче угодил в психологическую яму.
Статистика для ставок
- «Лутон Таун» проиграл в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Канарейки» забивают в среднем реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лутон Таун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.
- 2.15Брентфорд — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 3.20Вест Бромвич — Престон: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Норвич» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается приблизиться к зоне стыков.
«Лутон Таун» крайне нестабилен, да и две последних коллизии болезненно сказались на психологии игроков.
Ставка: Победа «Норвича» за 2.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40