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    «Норвич» переиграет «шляпников»

    «Лутон Таун» — «Норвич». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Норвич»
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    «Норвич»
    1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лутон Таун» и «Норвич». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Норвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Лутон Таун

  • Лутон
    •  Лутон Таун 18:00 Норвич Сити

    Норвич Сити

  • Норидж
    •

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Шляпники» увязли в низах турнирной таблицы. На данный момент команда находится на скромном 19 месте.

    На данный момент «Лутон Таун» лишь на 4 пункта опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз в 24 поединках.

    Лутон Таун — Норвич Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шляпники» уступили «Суонси» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Бристоль Сити» (0:1). При этом чуть ранее она переиграла «Дерби Каунти» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лутон Таун» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Джозеф Джонсон — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шляпники» проиграли в двух своих последних поединках. Да и оборона ошибается чересчур часто.

    Матчи против «Норвича» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лутон Таун» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Норвич» в 24 матчах набрал всего 30 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 36 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Канарейки» расписали мировую с «рейнджерами» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Миллуоллу» (2:1). Вот только встреча с «Сандерлендом» завершилась досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Норвич» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Джошуа Сарджент — травмирован.

    Состояние команды: «Канарейки» все никак не приблизятся к топ-6. На данный момент команда отстает от искомой зоны стыков на 7 очков.

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    При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот с реализацией у команды полный порядок — 40 забитых мячей в 24 поединках.

    «Канарейки» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Да и отсутствие Сарджента явно сказывается на атакующих действиях команды.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче угодил в психологическую яму.

    Статистика для ставок

    • «Лутон Таун» проиграл в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

    • «Канарейки» забивают в среднем реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лутон Таун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: «Норвич» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается приблизиться к зоне стыков.

    «Лутон Таун» крайне нестабилен, да и две последних коллизии болезненно сказались на психологии игроков.

    Ставка: Победа «Норвича» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    «Лутон Таун» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. «Норвич» переиграет «шляпников»
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