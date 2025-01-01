1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лутон Таун» и «Норвич». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Норвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Шляпники» увязли в низах турнирной таблицы. На данный момент команда находится на скромном 19 месте.

На данный момент «Лутон Таун» лишь на 4 пункта опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила 41 раз в 24 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шляпники» уступили «Суонси» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Бристоль Сити» (0:1). При этом чуть ранее она переиграла «Дерби Каунти» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Лутон Таун» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Джозеф Джонсон — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шляпники» проиграли в двух своих последних поединках. Да и оборона ошибается чересчур часто.

Матчи против «Норвича» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лутон Таун» победил 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Да и оппонент явно не блещет пресловутой стабильностью.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Норвич» в 24 матчах набрал всего 30 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 36 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Канарейки» расписали мировую с «рейнджерами» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Миллуоллу» (2:1). Вот только встреча с «Сандерлендом» завершилась досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Норвич» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Джошуа Сарджент — травмирован.

Состояние команды: «Канарейки» все никак не приблизятся к топ-6. На данный момент команда отстает от искомой зоны стыков на 7 очков.

При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот с реализацией у команды полный порядок — 40 забитых мячей в 24 поединках.

«Канарейки» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Да и отсутствие Сарджента явно сказывается на атакующих действиях команды.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче угодил в психологическую яму.

Статистика для ставок

«Лутон Таун» проиграл в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

«Канарейки» забивают в среднем реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лутон Таун» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Норвич» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается приблизиться к зоне стыков.

«Лутон Таун» крайне нестабилен, да и две последних коллизии болезненно сказались на психологии игроков.

Ставка: Победа «Норвича» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40